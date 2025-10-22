Μενού

Πολεμική νύχτα ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία με εκατέρωθεν επιθέσεις

Ουκρανικό πλήγμα σε χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια Μπριάνσκ και «απάντηση» της Ρωσίας με αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο.

Ουκρανία
Ουκρανοί με drone | ASSOCIATED PRESS/ Oleg Petrasiuk
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιδρομή εναντίον του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας και η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για να την αποκρούσει, έκανε γνωστό ο Βιτάλι Κλίτσκο, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Μείνετε στα καταφύγια!», απαίτησε ο κ. Κλίτσκο μέσω Telegram.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις που θεωρούν ότι οφείλονταν σε αντιαεροπορικές συστοιχίες σε δράση.

Νωρίτερα, ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι έπληξε χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια Μπριάνσκ της νότιας Ρωσίας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ουκρανικού γενικού επιτελείου στην πλατφόρμα Telegram, το εργοστάσιο επλήγη σε συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων Storm Shadow, που η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα δεν κατάφερε να αναχαιτίσει.

Χαρακτηρίζει το εργοστάσιο «κλειδί» για την παραγωγή πυρίτιδας, εκρηκτικών και καυσίμων για πυραύλους.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ευχαριστίες προς τους συμμάχους για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους στον αγώνα εναντίον των ρώσων εισβολέων.

