Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ σφυροκοπά το Ιράν – Νέες εκατέρωθεν επιθέσεις

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπολύει νέο «ευρύ κύμα πληγμάτων» εναντίον του Ιράν, αφού η Ισλαμική Δημοκρατία εκτόξευσε τρεις μεγάλες ομοβροντίες πυραύλων εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ τις τελευταίες ώρες.

Ο στρατός ανέφερε ότι βάζει στο στόχαστρο εγκαταστάσεις εκτόξευσης, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και άλλες υποδομές του «τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν».

Συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν σε διάφορους τομείς της ισραηλινής επικράτειας τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ επιχειρεί η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων.

Δεν αναφέρθηκε κάποιο σημαντικό πλήγμα μέχρι στιγμής, αν και πύραυλοι έπεσαν, σύμφωνα με την αστυνομία, στην περιοχή του Τελ Αβίβ, όπου έγινε γνωστό ότι γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσμα.