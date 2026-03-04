Μενού

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ σφυροκοπά το Ιράν – Νέες εκατέρωθεν επιθέσεις

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε νέο «ευρύ κύμα» πληγμάτων στο Ιράν το οποίο εκτόξευσε ομοβροντίες πυραύλων εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ τις τελευταίες ώρες.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή | AP
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπολύει νέο «ευρύ κύμα πληγμάτων» εναντίον του Ιράν, αφού η Ισλαμική Δημοκρατία εκτόξευσε τρεις μεγάλες ομοβροντίες πυραύλων εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ τις τελευταίες ώρες.

Ο στρατός ανέφερε ότι βάζει στο στόχαστρο εγκαταστάσεις εκτόξευσης, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και άλλες υποδομές του «τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν».

Συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν σε διάφορους τομείς της ισραηλινής επικράτειας τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ επιχειρεί η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων.

Δεν αναφέρθηκε κάποιο σημαντικό πλήγμα μέχρι στιγμής, αν και πύραυλοι έπεσαν, σύμφωνα με την αστυνομία, στην περιοχή του Τελ Αβίβ, όπου έγινε γνωστό ότι γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσμα.

ΚΟΣΜΟΣ