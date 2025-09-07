Πολιτική κρίση στη Γαλλία: «Για ανατροπή της κυβέρνησης» κατηγορεί την αντιπολίτευση ο Μπαϊρού

Με δεδομένη τη μη εξασφάλιση ψήφου εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο, η Γαλλία μπαίνει στα «μονοπάτια» πολιτικής κρίσης, την ώρα που ο πρωθυπουργός της χώρας, Φρανσουά Μπαϊρού, κατηγορεί την αντιπολίτευση για «ανατροπή της κυβέρνησης».

Την παραμονή της ψήφου εμπιστοσύνης, η οποία θα μπορούσε, δεδομένων των θέσεων που εξέφρασαν τα πολιτικά κόμματα, να οδηγήσει στην αποχώρησή του από το Ματινιόν, ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού κατήγγειλε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Brut, ότι οι πολιτικές δυνάμεις «σε ανοιχτό εμφύλιο πόλεμο μεταξύ τους» εδώ και τρία χρόνια στην Εθνοσυνέλευση, θα συμμαχήσουν «για να ρίξουν την κυβέρνηση».

«Υπάρχουν χειρότερα πράγματα στη ζωή από το να είσαι επικεφαλής μιας κυβέρνησης και αυτή η κυβέρνηση (...) να ανατρέπεται », πρόσθεσε ο Φρανσουά Μπαϊρού, φαινομενικά αναγνωρίζοντας την πτώση του.

«Έχουν ήδη περάσει αρκετοί μήνες» στο Ματινιόν, «δεν μετανιώνω καθόλου », συνέχισε, ωστόσο επισήμανε ένα μειονέκτημα: την απουσία «μιας σημαντικής μεταρρύθμισης για την εθνική εκπαίδευση».

Επικοινωνώντας το μήνυμά του για τη σοβαρότητα του χρέους της χώρας - το οποίο κατά την άποψή του δικαιολογεί μια δημοσιονομική προσπάθεια 44 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026 - επέκρινε τους βουλευτές που «δεν πρέπει να είναι δέσμιοι των ιδεοληψιών των πολιτικών κομμάτων» .

Τη Δευτέρα στις 03:00 το μεσημέρι (σ.σ. τοπική ώρα), ο Φρανσουά Μπαϊρού θα ανέβει στο βήμα της Εθνοσυνέλευσης για να ζητήσει την εμπιστοσύνη των βουλευτών.

Γύρω στις 07:00 το απόγευμα, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα γίνει γνωστό και, εκτός αν υπάρξουν μεγάλες εκπλήξεις, η ετυμηγορία είναι ήδη γνωστή: ενόψει των προβλεπόμενων αρνητικών ψήφων από την αριστερά και την άκρα δεξιά, το τέλος του νυν κατόχου του ρόλου του Ματινιόν είναι επικείμενο.

«Θα πρέπει να βρούμε κάποιον άλλον ούτως ή άλλως», παραδέχτηκε το Σάββατο το βράδυ στο France 5, ελπίζοντας «ότι ο αγώνας που έχουμε δώσει (...) θα συνεχιστεί, θα συνεχιστεί και, ει δυνατόν, θα επιβληθεί» .

Με πληροφορίες από Le Monde