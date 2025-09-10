Πολωνία: Κατάρριψη ρωσικών drones εντός του FIR της – Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια

Η Πολωνία προχώρησε σε χρήση όπλων για να καταρρίψει drones που παραβίασαν επανειλημμένα τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Επιχειρησιακό Επιτελείο των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων μέσω του X νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

«Κατά τη διάρκεια της σημερινής επίθεσης από τη Ρωσική Ομοσπονδία που στόχευε σημεία στην Ουκρανία, ο εναέριος χώρος μας παραβιάστηκε επανειλημμένα από drones», αναφέρει η ανακοίνωση. «Κατόπιν εντολής του Επιτελάρχη των Ενόπλων Δυνάμεων, χρησιμοποιήθηκαν όπλα και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού των καταρριφθέντων στόχων».

Poland scrambled jets, shuttered Warsaw Airport, and issued NOTAMs for Warsaw, Lublin, Rzeszow, and Modlin due to Russian drone violating airspace from Ukraine. #Russia_Ukraine_War



Ground air defense is on high alert; fighter jets seen over Rzeszów. Polish military fully… pic.twitter.com/59KRo5ohlQ — GeoTechWar (@geotechwar) September 10, 2025

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Τσέζαρι Τομτσίκ, ανακοίνωσε την Τετάρτη μέσω της πλατφόρμας X ότι ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας έχουν ενημερωθεί για την επιχείρηση εξουδετέρωσης αντικειμένων που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο.

«Όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση», τόνισε ο Τομτσίκ.

BREAKING:



Polish F-16 and Dutch F-35 fighter jets can be heard flying over eastern Poland, Woking hard to shoot down a swarm of Russian suicide drones flying in Polish airspace pic.twitter.com/vxbsZzMP4i — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025

Η Πολωνία έκλεισε τέσσερα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του κύριου αεροδρομίου Σοπέν στη Βαρσοβία, την Τετάρτη, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), μετά τις ρωσικές επιθέσεις με drones κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.