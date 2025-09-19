Πολωνία: Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας πετρελαϊκής πλατφόρμας

Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης, καθώς όπως έκανε γνωστό το Reuters, δύο μαχητικά αεροσκάφη της Ρωσίας παραβίασαν, μετά απ' αυτόν της Εσθονίας, και τον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Ειδικότερα, τα δύο ρωσικά μαχητικά παραβίασαν την Παρασκευή τη ζώνη ασφαλείας γύρω από την πετρελαϊκή πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Ο πολωνικός στρατός και άλλες υπηρεσίες ενημερώθηκαν άμεσα, σύμφωνα με συνοριοφύλακες.

Λίγο νωρίτερα, η Εσθονία είχε καταγγείλει ότι τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά, σε μια πρωτοφανή παραβίαση, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Πολωνία Η αναφορά του εσθονικού ΥΠΕΞ για τη Ρωσία

«Η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εσθονικό εναέριο χώρο τέσσερις φορές ήδη φέτος, κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του, αλλά η σημερινή παραβίαση, κατά την οποία τρία μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας, είναι άνευ προηγουμένου θρασύ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχκνα.

«Οι συνεχώς αυξανόμενες δοκιμασίες κατά των συνόρων και η επιθετικότητά της από τη Ρωσία πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ταχεία ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», πρόσθεσε.

Η Εσθονία δήλωσε ότι επέδωσε νότα διαμαρτυρίας στον ανώτατο Ρώσο διπλωμάτη στη χώρα αυτή στην Βαλτική.

Ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, το Ταλίν ανέφερε τον Μάιο ότι η Μόσχα έστειλε για μικρό χρονικό διάστημα ένα μαχητικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο χώρας μέλους του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας να σταματήσει ένα πετρελαιοφόρο που είχε προορισμό τη Ρωσία, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκε στο «σκιώδη στόλο» που αψηφεί τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Με πληροφορίες από Reuters