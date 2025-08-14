Πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες ανοιχτά της Ιταλίας: Αναφορές για 27 θύματα

Πολύνεκρο ναυάγιο με δεκάδες θύματα σημειώθηκε σήμερα (14/8) ανοιχτά της Ιταλίας, με τις αρχικές πληροφορίες από τα διεθνή ΜΜΕ να κάνουν λόγο πως τουλάχιστον 27 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους μετά από ανατροπή σκαφών.

Τα σκάφη με τους μετανάστες, προσπαθούσαν να διασχίσουν τη Μεσόγειο από τη Λιβύη προς την Ιταλία, ενώ περίπου 60 άτομα διασώθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της νήσου Λαμπεντούζα, την ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται.

Περισσότεροι από 700 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να διασχίσουν την κεντρική Μεσόγειο φέτος, σύμφωνα με την Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εξέφρασε τα «βαθιά της συλλυπητήρια» στα θύματα. Εκπρόσωπος της UNHCR δήλωσε ότι το περιστατικό προκάλεσε «βαθιά οδύνη».

Dozens of migrants killed after boats capsize off Italian coast https://t.co/pJQ2SrL4aJ — BBC News (World) (@BBCWorld) August 14, 2025

Οι πρώτες πληροφορίες για το ναυάγιο ανοιχτά της Ιταλίας

Περισσότεροι από 90 άνθρωποι επέβαιναν στις δύο βάρκες πριν ανατραπούν, δήλωσε ο Φλάβιο Ντι Τζάκομο, εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) του ΟΗΕ.

Μια Σομαλή γυναίκα που επέβαινε σε ένα από τα πλοία αφηγήθηκε μια οδυνηρή ιστορία στην εφημερίδα La Repubblica με έδρα τη Ρώμη για την απώλεια της ενός έτους κόρης της και του συζύγου της. «Ήταν μία κόλαση» είπε. «Δεν τους ξαναείδα ποτέ, η μικρή μου κόρη γλίστρησε, τους έχασα και τους δύο».

Το τι έχει προκαλέσει την ανατροπή των δύο σκαφών, με αποτέλεσμα το πολύνεκρο ναυάγιο, δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα.

Ωστόσο, οι επιζώντες ανέφεραν στην La Repubblica ότι όταν ανατράπηκε το πρώτο σκάφος, οι επιβαίνοντες αναγκάστηκαν να ανέβουν στο δεύτερο σκάφος, το οποίο στη συνέχεια «κατέρρευσε» και κατέληξε στη θάλασσα.

«Είχαμε ξεκινήσει με δύο βάρκες, αλλά το ένα ανατράπηκε, οπότε όλοι ανεβήκαμε στο άλλο. Αλλά μετά άρχισε και το άλλο να μπαίνει νερό» διευκρίνισε επιζώντας στην ιταλική εφημερίδα.

Με πληροφορίες από BBC