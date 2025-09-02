Το πολυτελές «θωρηκτό» που μετέφερε τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην Κίνα - Έχει πάρκινγκ και εστιατόριο

Στη διάσκεψη της Σαγκάης, όπου μεταξύ άλλων θα δώσει το «παρών» στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που διοργανώνει η Κίνα, θα δώσει το «παρών» ο Κιμ Γιονγκ Ουν, γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Βόρειας Κορέας.

Το ΜΜΕ της Βόρειας Κορέας μετέδωσαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (σ.σ. ώρα Ελλάδος) πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν μπήκε στην Κίνα με το «θωρηκτό», πράσινο τρένο του, το οποίο είναι αλεξίσφαιρο, ενώ διαθέτει μεταξύ άλλων εστιατόριο, χώρο συσκέψεων και «πάρκινγκ» - βαγόνια με δύο πολυτελή αυτοκίνητα για τη μεταφορά του.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να συνοδεύεται από τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσόε Σον Χούι και άλλους ανώτερους αξιωματούχους του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος και της κυβέρνησης της χώρας. Φωτογραφίες από το τρένο δείχνουν τον Κιμ να συνομιλεί με τον Τσόε και άλλους αξιωματούχους σε αυτό που φαίνεται να είναι μια καμπίνα γραφείου.

Russia's Vladimir Putin told his Chinese counterpart Xi Jinping that relations between their two nations were at an "unprecedented level."



Putin made the remarks during high-level talks in Beijing, a day before the country's largest ever military parade.https://t.co/YhYSS0B9vj — DW News (@dwnews) September 2, 2025

Κιμ Γιονγκ Ουν: Τα χαρακτηριστικά του τρένου του

Δεν είναι σαφές πόσα τρένα έχουν χρησιμοποιήσει οι ηγέτες της Βόρειας Κορέας όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ο Ahn Byung-min, Νοτιοκορεάτης ειδικός στις βορειοκορεατικές μεταφορές, έχει δηλώσει ότι χρειάστηκαν πολλά τρένα για λόγους ασφαλείας.

Ο Ahn είπε ότι αυτά τα τρένα έχουν 10 έως 15 βαγόνια το καθένα, μερικά από τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο από τον εκάστοτε ηγέτη της χώρας, συμπεριλαμβανομένου ενός υπνοδωματίου, μεταφέροντας παράλληλα φύλακες και ιατρικό προσωπικό.

Συνήθως διαθέτουν επίσης χώρο για το γραφείο του Κιμ Γιονγκ Ουν, εξοπλισμό επικοινωνιών, ένα εστιατόριο και βαγόνια για δύο θωρακισμένες Mercedes, πρόσθεσε ο Νοτιοκορεάτης ειδικός.

Με πληροφορίες από NHK και Reuters

