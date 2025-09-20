Πορτογαλία: Την Κυριακή η επίσημη αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας θα αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης αύριο Κυριακή, ανακοίνωσε αργά χθες Παρασκευή το βράδυ το υπουργείο Εξωτερικών στη Λισαβόνα.

«Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει ότι η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης (...) Η επίσημη ανακήρυξη της αναγνώρισης θα λάβει χώρα την Κυριακή 21η Σεπτεμβρίου», παραμονή της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της πορτογαλικής διπλωματίας.

«Περίπου 480.000» Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας

Νωρίτερα χθες ο στρατός του Ισραήλ, ο οποίος έχει πολλαπλασιάσει τις εκκλήσεις του για εκκένωση της πόλης της Γάζας εν αναμονή αυξημένων βομβαρδισμών και μαχών κατά της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι εκτιμά ότι «περίπου 480.000» Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου, κατευθυνόμενοι προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Η εκτίμηση είναι περίπου 480.000», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου, όταν ο ΟΗΕ υπολόγισε τον πληθυσμό εκεί σε περίπου ένα εκατομμύριο.

Η εκτίμηση που δίνει ο ισραηλινός στρατός για αρκετές ημέρες αναφορικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί θεωρείται υπερβολικός από τη Χαμάς και από την Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία λειτουργεί υπό την εξουσία της.