Πώς η Κίνα άντεξε το «σοκ» από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Νεκροί, βομβαρδισμοί, γεωπολιτική κρίση, αυξήσεις τιμών. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα στη Μέση Ανατολή από την ημέρα που ξέσπασε η κρίση. Ωστόσο, μια χώρα σε όλη την Ασία είναι η μοναδική κερδισμένη από τον πόλεμο.

Ο λόγος, για την Κίνα που δεν «λύγισε» από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την έκθεση του think tank Asia Group, διέθετε μεγάλα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, ενώ η ιδιαίτερα φιλόδοξη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας την κατέστησε λιγότερο ευάλωτη στο ενεργειακό σοκ σε σχέση με άλλες χώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η έκθεση σημειώνει ότι πριν από το κλείσιμο των Στενών, περίπου το 80% του πετρελαίου και σχεδόν το 90% του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που διέρχονταν από τη θαλάσσια αυτή οδό κατευθύνονταν προς τις αγορές της Ασίας, μαζί με σημαντικές ποσότητες άλλων κρίσιμων πρώτων υλών.

Στενά του Ορμούζ | Shutterstock

Οι συντάκτες, της έκθεσης, όπως μεταφέρει ο Guardian εξέτασαν τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ασίας , την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, καθώς και τις αναδυόμενες αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Χαρτογράφησαν τις οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις της κρίσης και τον αντίκτυπό της σε βασικούς τομείς, όπως η μεταποίηση, η ενέργεια και η γεωργία.

Εκτός, από τα αποθέματα πετρελαίου, η χώρα επενδύει μαζικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Πέρυσι εγκατέστησε νέα ηλιακή ισχύ 315 γιγαβάτ (GW), ποσότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ήμισυ της νέας παγκόσμιας εγκατεστημένης ηλιακής ισχύος. Έναν χρόνο νωρίτερα είχε προσθέσει ακόμη 277 GW. Το Πεκίνο στοχεύει έως το 2030 το 50% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης να προέρχεται από μη ορυκτές πηγές, ενώ το μερίδιο της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας αναμένεται να φθάσει το 30%, από 22% το 2025.

Η Κίνα επωφελήθηκε επίσης από το γεγονός ότι πολλές χώρες, αντιδρώντας στην κρίση, επιτάχυναν τη μετάβασή τους στην καθαρή ενέργεια. Το Πεκίνο κυριαρχεί στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα των φωτοβολταϊκών και άλλων τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και τα τελευταία χρόνια εξάγει μεγάλο μέρος της παραγωγής του στο εξωτερικό σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, προκαλώντας την ανησυχία δυτικών κυβερνήσεων για τις επιπτώσεις στις δικές τους βιομηχανίες.

Οι εξαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 110% τον Μάιο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι αποστολές φωτοβολταϊκών πάνελ τον Απρίλιο σημείωσαν αύξηση 60%.

Το Πεκίνο έχει καλέσει σε κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε την Κίνα τον Μάιο και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, υποστήριξε ότι οι δύο χώρες συμμερίζονται την επιθυμία για εξεύρεση διπλωματικής λύσης.

Τι αναφέρει η έκθεση για την Κίνα

Ωστόσο, η έκθεση της Asia Group επισημαίνει:

«Η κρίση επιτρέπει στο Πεκίνο να παρουσιάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον αποσταθεροποιητικό παράγοντα, του οποίου οι εμπλοκές στη Μέση Ανατολή επιβάλλουν κόστος σε ολόκληρο τον κόσμο.»

Παρά τα οφέλη, η αστάθεια ενέχει και κινδύνους για την Κίνα. Ο Drew Thompson, ανώτερος ερευνητής στη Σχολή Διεθνών Σπουδών S. Rajaratnam στη Σιγκαπούρη, δήλωσε:

«Είναι δελεαστικό να θεωρήσει κανείς ότι κάθε απώλεια αξιοπιστίας των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί αυτόματα όφελος για την Κίνα. Όμως αυτό δεν ισχύει κατ’ ανάγκη, καθώς το Πεκίνο δεν επιθυμεί να αντικαταστήσει την Ουάσιγκτον ως ηγεμονική δύναμη ή πάροχο ασφάλειας στη Μέση Ανατολή.»