Πώς θα βοηθήσει τους εγκλωβισμένους το υπουργείο Τουρισμού του Ντουμπάι

Η πολεμική σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν βρίσκεται στην τρίτη της μέρα. Η Σάρτζα και η Παλμ Τζουμέιρα βρέθηκαν στο επίκεντρο επιθέσεων από μαχητικά αεροσκάφη του Ιράν. Το Ντουμπάι ζει μια πρωτόγνωρη κατάσταση τρόμου. Σύμφωνα με το νήμα #Dubai στο Reddit, σήμερα οι εργαζόμενοι έχουν κληθεί να επιστρέψουν στις δουλειές τους, οι περισσότεροι σε συνθήκες remote εργασίας, με τον φόβο μιας πιθανής επίθεσης να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους. Υπάρχουν όμως και οι επισκέπτες, οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο Ντουμπάι για αναψυχή ή για κάποια σύντομη εργασία. Με αυτούς τι θα γίνει άραγε;

Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού που εντοπίσαμε στο Reddit, ισχύουν τα παρακάτω:

«...λόγω της τρέχουσας κατάστασης και επειδή ορισμένοι επισκέπτες έχουν φτάσει στην ημέρα αναχώρησης τους και για λόγω καταστάσεων πέρα από τον έλεγχο τους, σας παρακαλούμε να επεκτείνετε τη διαμονή τους μέχρι να καταστεί εφικτό να αναχωρήσουν. Το κόστος διαμονής τους θα καλυφθεί πλήρως από το DCT (υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού). Σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε εμβάσματα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση».

Αυτή ήταν μια αφορμή ώστε μέσα στον συλλογικό τρόμο, κάποιοι να νιώσουν μια μικρή ανακούφιση.

Reddit