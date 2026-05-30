Πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη στον πόλεμο των drones: Ο αγώνας δρόμου για νέα συστήματα αεράμυνας

Ανησυχία προκάλεσε το περιστατικό με την επίθεση του drone στην πόλη Γκαλάτι στη Ρουμανία, και πολλά είναι τα ερωτηματικά που γεννήθηκαν αναφορικά με το πόσο προετοιμασμένη είναι η Ευρώπη για την αντιμετώπιση του σύγχρονου εναέριου πολέμου.

Οι συναγερμοί έκτακτης ανάγκης που αναβοσβήνουν σε smartphones, οι πολίτες που σπεύδουν να βρουν καταφύγιο και οι απειλές που πλήττουν ενεργειακές εγκαταστάσεις, συνθέτουν την εικόνα των τελευταίων μηνών σε αρκετές χώρες της ΕΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το γεγονός θεωρείται αρκετά σημαντικό δεδομένου ότι μια μητέρα και το 14χρονο παιδί της τραυματίστηκαν καθώς κοιμόντουσαν αλλά και επειδή δέχθηκε πλήγμα ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, των οποίων οι δεσμεύσεις να ανεγείρουν ένα «τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη» για την προστασία από τη ρωσική επιθετικότητα ανάγονται σε χρόνια, δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε μια επαρκή απάντηση στην αυξανόμενη απειλή.

Το ΝΑΤΟ καταδικάζει την επίθεση στη Ρουμανία

Ο Μίρτσεα Γκεοάνα, πρώην αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, καταδίκασε σε μια ανάρτηση στο Facebook την «ανεπάρκεια των συστημάτων αισθητήρων και αναχαίτισης» στη Ρουμανία και την ευρύτερη ανατολική πλευρά.

«Οι καθυστερήσεις στην εκμάθηση των μαθημάτων τα τελευταία τέσσερα χρόνια και η έλλειψη στρατιωτικού και τεχνολογικού εξοπλισμού», δήλωσε ο Γκεοάνα, «δημιουργούν μια ευαλωτότητα που πρέπει να εξαλειφθεί χωρίς καθυστέρηση στη χώρα και σε συμμαχικό επίπεδο».

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «ξεπέρασε άλλη μια κόκκινη γραμμή». Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, σε ανάρτηση στο X, δήλωσε ότι η επιδρομή «υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την ανάγκη για ισχυρή στάση του ΝΑΤΟ στην ανατολική πλευρά».

«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του συμμαχικού εδάφους», έγραψε ο Μερτς.

Τα κρούσματα με τα drones στην Ευρώπη

Η Ευρώπη, όπως όλα δείχνουν, είναι ευάλωτη στις επιθέσεις με drones. Οι ρουμανικές αρχές έχουν αναφέρει 47 περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο έδαφός της από την έναρξη της ολοκληρωτικής εισβολής της Ρωσίας το 2022.

Η Πολωνία επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο περιλαμβάνει διαβούλευση μεταξύ συμμάχων, αφού κατέρριψε περισσότερα από δώδεκα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισέβαλαν στο έδαφός της τον περασμένο Σεπτέμβριο, χαρακτηρίζοντάς το «πράξη επιθετικότητας». Η Φινλανδία και τα τρία κράτη της Βαλτικής - Λετονία, Λιθουανία και Εσθονία - έχουν αντιμετωπίσει επανειλημμένες παραβιάσεις.

Επιπλέον, πλώτό drone εντοπίστηκε και στην Ελλάδα, ανοιχτά της Λευκάδας.

Ρουμανία: Γιατί είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν τα περιστατικά με drones

Η επίθεση με το drone στη Ρουμανία, θα αντιμετωπιζόταν δύσκολα από τη χώρα, καθώς υστερεί σε αμυντικό εξοπλισμό. Αντίθετα, η Ρωσία αποθηκεύει τεράστιο αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών χαμηλής πτήσης και αποφυγής. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που συνετρίβη στη Ρουμανία - στην πόλη-λιμάνι Γκαλάτι του Δούναβη - εντοπίστηκε από ένα σύστημα ραντάρ και προκάλεσε την απογείωση δύο μαχητικών αεροσκαφών F-16 πριν πέσουν σε ύψος για να αποφύγουν τον εντοπισμό, δήλωσε ο Ταξίαρχος Γκεόργκε Μαξίμ.

Το χαμηλό υψόμετρο των περισσότερων μη επανδρωμένων αεροσκαφών των αντιμαχόμενων μερών σημαίνει ότι μπορούν να εξαφανιστούν από τα παραδοσιακά ραντάρ.

Τα αεροσκάφη μπορούν να βρίσκονται στον εναέριο χώρο της ΕΕ για κάποιο χρονικό διάστημα πριν εντοπιστούν. Πρωτεύουσες όπως το Ελσίνκι και το Βίλνιους έχουν αντιμετωπίσει τα περιστατικά.

Οι συμβατικές άμυνες, συμπεριλαμβανομένων των αεριωθούμενων αεροσκαφών και της ανάπτυξης πυραύλων αεράμυνας, είναι πολύ δυσκίνητες για να εξουδετερώσουν μια τόσο χαμηλού κόστους απειλή. Τα συντρίμμια και οι αδέσποτοι πύραυλοι αποτελούν επίσης απειλή για τον άμαχο πληθυσμό, τόνισαν οι ηγέτες.

Ο αγώνας δρόμου για νέα συστήματα αεράμυνας

Οι χώρες της πρώτης γραμμής έχουν αρχίσει να αγοράζουν συστήματα ραντάρ, να αναπτύσσουν ακουστικούς αισθητήρες και εξοπλισμό ανίχνευσης ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και να δοκιμάζουν drones αναχαίτισης, τηλεχειριζόμενα όπλα και μικροσκοπικούς πυραύλους χαμηλού κόστους.

Οι ΗΠΑ έχουν προμηθεύσει τον στρατό της Ρουμανίας με ένα σύστημα καταπολέμησης drones Merops. Ο Maxim, ο στρατηγός που ενημέρωσε για την εισβολή την Παρασκευή, δήλωσε ότι το σύστημα είναι λειτουργικό, αλλά δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στον μηχανισμό προστασίας της χώρας - παρόλο που δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί στο περιστατικό στο Γκαλάτι.

Η Λετονία σχεδιάζει να στείλει πληρώματα καταπολέμησης drones στα σύνορα, ενώ οι νόμοι στην Εσθονία και τη Λιθουανία αλλάζουν ώστε να επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης κρίσιμων υποδομών, όπως οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, να καταρρίπτουν και να παρεμποδίζουν τα drones. Η Πολωνία δήλωσε ότι κατασκευάζει το πιο «ολοκληρωμένο, έξυπνο σύστημα κατά των drones» στην Ευρώπη.



