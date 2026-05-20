Συναγερμός ξανά στη Βαλτική: Ύποπτο drone στη Λιθουανία - Σε καταφύγια οι πολίτες και ο πρόεδρος

Η Λιθουανία εξέδωσε σήμερα το πρωί νέο αεροπορικό συναγερμό, προειδοποιώντας τον πληθυσμό της κοντά στην πρωτεύουσα Βίλνιους να φυλαχθεί στις θέσεις του, λόγω ενός ακόμη περιστατικού με drones.

«Η Λιθουανία εξέδωσε αεροπορικό συναγερμό σε περιοχές της χώρας μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου drone που πλησίαζε από τη Λευκορωσία κοντά στα σύνορα. Έχει ενεργοποιηθεί η αεροπορική αστυνόμευση του ΝΑΤΟ στη Βαλτική», ανέφερε σε ανακοίνωσή της το Υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας.

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους, σύμφωνα με τον Guardian ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις και σήμανε συναγερμός στο λιθουανικό κοινοβούλιο. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία έχει επίσης ανασταλεί, με τους επιβάτες να εκκενώνονται σε καταφύγια, ανέφερε το LRT.

Λιθουανία: Σε καταφύγιο ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός

Ο Πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα, η Πρωθυπουργός Ίνγκα Ρουγκινιένε και ο Πρόεδρος της Βουλής Γιουόζας Ολέκας φέρονται να αναγκάστηκαν να μετακινηθούν επίσης σε καταφύγιο μετά την προειδοποίηση.

Το περιστατικό έρχεται μόλις μια ημέρα αφότου το ΝΑΤΟ αναγκάστηκε να καταρρίψει ένα ύποπτο αδέσποτο ουκρανικό drone πάνω από την Εσθονία, με τη Ρωσία να απειλεί τις χώρες της Βαλτικής ισχυριζόμενη ότι συνεργάζονται με την Ουκρανία για να εξαπολύσουν επιθέσεις στο έδαφός της.