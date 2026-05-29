Πούτιν για το drone στη Ρουμανία: «Πιθανότατα να ήταν ουκρανικό»

Την δική του θέση για την προέλευση του drone που έπληξε συγκρότημα κατοικιών στη Ρουμανία, έδωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε, σύμφωνα με το Sky News, πως κανείς δεν μπορεί να πει από πού προήλθε το drone, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να αποδώσει την ευθύνη στην Ουκρανία.

«Ουκρανικά drone έχουν πετάξει στην Πολωνία και στις χώρες της Βαλτικής στο παρελθόν. Νομίζω ότι έχουμε την ίδια κατάσταση και εδώ», είπε.

Τόσο ρωσικά όσο και ουκρανικά drone έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο γειτονικών ευρωπαϊκών χωρών κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι η Ρουμανία θα πρέπει να παραδώσει τα συντρίμμια του drone στη Ρωσία, ώστε το Κρεμλίνο να αποφασίσει από πού προήλθαν.

Όσον αφορά την κατάσταση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν προς κάθε κατεύθυνση και ότι «η κατάσταση» πλησιάζει στο τέλος της, αλλά αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Είπε επίσης, ότι η Ρωσία δεν απειλεί την Ευρώπη, ούτε σχεδιάζει πόλεμο με την Ευρώπη.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο να επαναλάβει τις συνομιλίες με την Ουκρανία.

Τραυματίες από χτύπημα drone στη Ρουμανία

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του NATO, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια, προκαλώντας δυο ελαφρείς τραυματισμούς, στην πόλη Γκαλάτι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στον Δούναβη.

«Τη νύχτα της 28ης προς 29η Μαΐου, η Ρωσική Ομοσπονδία ξανάρχισε τις επιθέσεις της με drones εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία, κοντά στα ποτάμια σύνορα με τη Ρουμανία.

Ένα από τα drones αυτά διείσδυσε στον ρουμανικό εναέριο χώρο, παρακολουθήθηκε από ραντάρ ως το νότιο τμήμα της πόλης Γκαλάτι, κατόπιν συνετρίβη στην οροφή πολυκατοικίας, προκαλώντας πυρκαγιά κατά την πρόσκρουση», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

A UAV crashed into a residential apartment building in the Romanian city of Galați. According to local authorities, two people were injured, local outlet Viața Liberă reports