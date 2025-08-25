«Πουθενά δεν είναι ασφαλές»: Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα ψάχνουν διαφυγή από την επέλαση του Ισραήλ

Ισραηλινά αεροσκάφη και άρματα μάχης επελαύνουν στα ανατολικά και βόρεια προάστια στη Γάζα, καταστρέφοντας υποδομές και σπίτια, καθώς οι Ισραηλινοί ηγέτες ορκίστηκαν να συνεχίσουν μια εκτεταμένη επίθεση στην Παλαιστινιακή πόλη.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούστηκαν συνεχείς εκρήξεις όλη τη νύχτα από το βράδυ του Σαββάτου έως το πρωί της Κυριακής στις περιοχές Ζεϊτούν και Σετζάια. Εν τω μεταξύ, άρματα μάχης βομβάρδισαν σπίτια και δρόμους στην κοντινή γειτονιά Σάμπρα και πολλά κτίρια ανατινάχθηκαν στη βόρεια περιοχή Τζαμπαλίγια.

Φωτιές φώτιζαν τον ουρανό από την κατεύθυνση των εκρήξεων, προκαλώντας πανικό και ωθώντας ορισμένες οικογένειες να εγκαταλείψουν την πόλη. Άλλοι κάτοικοι δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να πεθάνουν από το να φύγουν.

Γάζα: «Σταμάτησα να μετράω τις φορές»

Περίπου οι μισοί από τους περίπου 2 εκατομμύρια κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας ζουν αυτή τη στιγμή στην πόλη της Γάζας. Μερικές χιλιάδες έχουν ήδη φύγει, μεταφέροντας τα υπάρχοντά τους σε οχήματα και καρότσες.

«Σταμάτησα να μετράω τις φορές που έπρεπε να πάρω τη γυναίκα μου και τις τρεις κόρες μου και να φύγω από το σπίτι μου στην πόλη της Γάζας», δήλωσε ο 40χρονος Μοχάμεντ στο Reuters.

«Κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές, αλλά δεν μπορώ να αναλάβω το ρίσκο. Αν ξεκινήσουν ξαφνικά την εισβολή, θα χρησιμοποιήσουν σφοδρά πυρά».

Άλλοι είπαν ότι δεν θα έφευγαν, παρά τις εκρήξεις. «Δεν φεύγουμε, ας μας βομβαρδίσουν στο σπίτι», είπε η 31χρονη Άγια, η οποία είχε μια οκταμελή οικογένεια, προσθέτοντας ότι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν σκηνή ή να πληρώσουν για τη μεταφορά, ακόμα κι αν προσπαθούσαν να φύγουν.

«Πεινάμε, φοβόμαστε και δεν έχουμε χρήματα».

Το Ισραήλ ενέκρινε ένα σχέδιο νωρίτερα αυτόν τον μήνα για μια εκτεταμένη στρατιωτική επίθεση με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Δεν αναμένεται να μετακινήσει δυνάμεις στο σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένο κέντρο της πόλης για μερικές εβδομάδες, αφήνοντας περιθώριο στους μεσολαβητές Αίγυπτο και Κατάρ να προσπαθήσουν να επαναλάβουν τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει την πόλη και τις γύρω περιοχές και δήλωσαν την Κυριακή ότι οι δυνάμεις τους επέστρεψαν στις μάχες στην περιοχή Τζαμπαλίγια τις τελευταίες ημέρες.

Η Χαμάς σε ανακοίνωσή της την Κυριακή ανέφερε ότι το σχέδιο του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας έδειξε ότι δεν παίρνει στα σοβαρά την εκεχειρία.

Ανέφερε ότι μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ήταν «ο μόνος τρόπος για την επιστροφή των ομήρων», θεωρώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπεύθυνο για τη ζωή τους.

Πηγή: Guardian