Πούτιν: Κήρυξε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία στις 8 Μαΐου - Η απάντηση Ζελένσκι

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόταση αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής κατάπαυσης του πυρός, παρά τα δημοσιεύματα σε ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζει ότι «η ανθρώπινη ζωή είναι πολύ πιο πολύτιμη από οποιαδήποτε επετειακή εκδήλωση», αφήνοντας σαφείς αιχμές προς τις προετοιμασίες για την παρέλαση στη Μόσχα.

Ο ίδιος έκανε γνωστό ότι θα θέσει σε ισχύ καθεστώς εκεχειρίας από τις 00:00 τη νύχτα της 5ης προς 6η Μαΐου, σημειώνοντας ότι μέχρι τότε «είναι εφικτό να επικρατήσει σιωπή στα μέτωπα».

Παράλληλα, τόνισε ότι θα ενεργήσει «με αμοιβαιότητα» από εκείνη τη στιγμή και κάλεσε τη ρωσική ηγεσία να προχωρήσει σε «πραγματικά βήματα» για τον τερματισμό του πολέμου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, κήρυξε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα (2/4) διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με βάση την απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το υπουργείο προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».

