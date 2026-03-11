Μενού

Προειδοποίηση από Ισραηλινό ΥΠΕΞ σε Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Μπορείς να κρυφτείς, αλλά τα καθεστώτα από χαρτόνι καταρρέουν»

Η ανάρτηση όλο νόημα του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα για τον νέο ηγέτη το Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

μοτζταμπά
Επεξεργασμένη φωτογραφία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ από το Ισραηλινό ΥΠΕΞ | IsraelMFA@X
Άγνωστο παραμένει ακόμα το πού βρίσκεται ο νέος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Αλί Χαμενεΐ. Αυτό που ωστόσο, είναι γνωστό είναι ότι αποτελεί τον νέο «στόχο» των ισραηλινών και αμερικανικών δυνάμεων.

Μάλιστα σήμερα (11/3) το ΥΠΕΞ του Ισραήλ ανήρτησε για τον Ιρανό επικεφαλής: «Μπορείς να τρέξεις. Μπορείς να κρυφτείς. Αλλά τα καθεστώτα από χαρτόνι καταρρέουν». 

Την ανάρτηση του X, συνοδεύει μια επεξεργασμένη φωτογραφία με τον Μοτζτάμπα, του οποίου ο κορμός είναι από χαρτόνι. 

Το ίδιο σκηνικό δείχνει και άλλη ανάρτηση με βίντεο από συγκέντρωση στην Τεχεράνη όπου αντί για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εμφανίστηκε ένα χάρτινο ομοίωμά του.

Υπενθυμίζεται ότι, ο  Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που επιλέχθηκε για να διαδεχθεί τον πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε στην αρχή του πολέμου, ενώ μάλιστα είχε και ο ίδιος αποτελέσει στόχο χτυπημάτων. 

