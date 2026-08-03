Προειδοποίηση Τραμπ προς Ιράν: «Μπορεί να επιλέξει μεταξύ συμφωνίας ή ολοκληρωτικής παράδοσης»

Σε έντονους χαρακτηρισμούς προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την ηγεσία του Ιράν «απίστευτα διπρόσωπη», ενώ προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν πρόκειται να αρθεί παρά μόνο εάν υπάρξει «συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι η ιρανική ηγεσία είναι «διπρόσωπη» επειδή ζήτησε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι δεν διεξάγεται απολύτως καμία διαπραγμάτευση.

«Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν, εκτός αν το θέλουμε εμείς και τίποτα δεν θα περάσει, εκτός αν επιτευχθεί συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είτε το Ιράν θέλει να το παραδεχτεί είτε όχι, μιλάμε στην πραγματικότητα για τη λύση ενός προβλήματος που το ίδιο έχει προκαλέσει εδώ και δεκαετίες», ανέφερε.