Προειδοποίηση Τραμπ στη Χαμάς: Θα μπούμε και θα τους σκοτώσουμε, αν εκτελούν κόσμο στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα πως θα σκοτώσει μέλη της Χαμάς εάν οι μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος συνεχίσουν τις εν ψυχρώ εκτελέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.
«Εάν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν μέρος της συμφωνίας, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να πάμε και να τους σκοτώσουμε», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
Το τηλεοπτικό δίκτυο της Χαμάς είχε μεταδώσει την Τρίτη βίντεο που έδειχνε ομαδική εκτέλεση εγκληματιών και φερόμενων «συνεργατών» των ισραηλινών δυνάμεων.
Τότε ο αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει λόγο για εκτελέσεις μελών εγκληματικών οργανώσεων, υποστηρίζοντας πως δεν ήταν κάτι που τον ενόχλησε. «Σκότωσαν αρκετά μέλη συμμοριών. Και αυτό δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα, για να είμαι ειλικρινής», είχε πει ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.
- «Από γκάφα σε γκάφα ο φίλος μου ο Αλέξης»: Το σχόλιο Γεωργιάδη για το βιβλίο Τσίπρα
- Τα φιλτράκια των τσιγάρων είναι «μπίζνα» - Έρευνα αποδεικνύει ότι είναι απάτη της καπνοβιομηχανίας
- «Δεν μίλησα για 30 χρόνια»: Το άγνωστο τρίτο πρόσωπο πίσω από το sex tape της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι
- Πυροβολισμοί στην Κύπρο: «Γάζωσαν» πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στη μέση του δρόμου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.