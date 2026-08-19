Στη μεγαλύτερη δικαστική μάχη της ιστορίας της βρίσκεται η Meta, η οποία κατηγορείται ότι σχεδίασε σκόπιμα χαρακτηριστικά του Facebook και του Instagram με στόχο να κρατά παιδιά και εφήβους όσο το δυνατόν περισσότερο στις πλατφόρμες της.

Η δίκη ξεκίνησε με τις εναρκτήριες αγορεύσεις των δύο πλευρών, με τις αμερικανικές πολιτείες που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη να υποστηρίζουν ότι ο τεχνολογικός κολοσσός χρησιμοποίησε λειτουργίες όπως τα likes, οι ειδοποιήσεις και οι αλγόριθμοι προτάσεων με τρόπο που ενθαρρύνει τον εθισμό των νεότερων χρηστών.

Η Μέγκαν Ο’Νιλ, αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας του υπουργείου Δικαιοσύνης της Καλιφόρνιας, υποστήριξε ότι το διαφημιστικό επιχειρηματικό μοντέλο της Meta βασίζεται στη συλλογή δεδομένων και στη δημιουργία λειτουργιών που αυξάνουν τον χρόνο παραμονής των χρηστών στις εφαρμογές της.

Σύμφωνα με την πλευρά των πολιτειών, η Meta γνώριζε τους πιθανούς κινδύνους για τους ανηλίκους, ωστόσο παρουσίαζε επανειλημμένα στο Κογκρέσο, στους γονείς και στο κοινό το Facebook και το Instagram ως ασφαλείς πλατφόρμες για παιδιά και εφήβους.

Παράλληλα, οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η εταιρεία συνέλεξε προσωπικά δεδομένα χρηστών κάτω των 13 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους, κατά παράβαση του ομοσπονδιακού νόμου COPPA για την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών στο διαδίκτυο.

Τι απαντά η Meta

Από την πλευρά της, η Meta απορρίπτει τις κατηγορίες. Ο δικηγόρος της εταιρείας, Πολ Σμιντ, υποστήριξε ότι οι πολιτείες παρουσιάζουν μια παραπλανητική εικόνα των πλατφορμών και των πολιτικών της, χρησιμοποιώντας επιλεκτικά εσωτερικά έγγραφα και δηλώσεις εργαζομένων.

Η υπεράσπιση υποστήριξε επίσης ότι δεν έχουν παρουσιαστεί επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν συγκεκριμένη βλάβη από τη χρήση των πλατφορμών της.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μέτρα προστασίας που έχει εφαρμόσει η Meta για τους ανήλικους χρήστες, όπως ο γονικός έλεγχος, οι ρυθμίσεις ειδοποιήσεων και οι ειδικές πολιτικές περιεχομένου για εφήβους.

Σε ό,τι αφορά τους χρήστες κάτω των 13 ετών, η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο εντοπισμός τους αποτελεί πρόκληση για το σύνολο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε ο Σμιντ, η Meta καλείται να βρει ισορροπία μεταξύ της απομάκρυνσης ανήλικων χρηστών και των ζητημάτων ιδιωτικότητας που δημιουργεί η επαλήθευση της ηλικίας.

Στο επίκεντρο η κατάθεση πρώην στελέχους

Ένας από τους βασικούς μάρτυρες των πολιτειών είναι ο Αρτούρο Μπετζάρ, πρώην διευθυντής μηχανικών του Facebook, ο οποίος στη συνέχεια έγινε πληροφοριοδότης σχετικά με τις πρακτικές της εταιρείας.

Ο Μπετζάρ υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι η Meta έδινε μεγαλύτερη βαρύτητα στην ταχεία ανάπτυξη και κυκλοφορία νέων προϊόντων από ό,τι στην ασφάλεια των χρηστών.

Αναφέρθηκε μάλιστα στην προσωπική εμπειρία της έφηβης κόρης του, η οποία, όπως είπε, ήρθε αντιμέτωπη στο Instagram με ακατάλληλο περιεχόμενο και ανεπιθύμητες προσεγγίσεις από αγνώστους.

Η κατάθεσή του αναμένεται να συνεχιστεί, ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης πρόκειται να περάσουν από το δικαστήριο ορισμένα από τα σημαντικότερα στελέχη της Meta.

Μεταξύ αυτών αναμένεται να βρεθούν ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο επικεφαλής του Instagram Άνταμ Μοσέρι και η παγκόσμια επικεφαλής ασφάλειας της εταιρείας, Αντιγόνη Ντέιβις.

Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον έξι εβδομάδες.

Η αγωγή κατατέθηκε το 2023 από ομάδα γενικών εισαγγελέων αμερικανικών πολιτειών, οι οποίοι κατηγορούν τη Meta ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με χαρακτηριστικά που ενθαρρύνουν την υπερβολική χρήση από παιδιά και εφήβους, ενώ παράλληλα την κατηγορούν ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τους νεότερους χρήστες.