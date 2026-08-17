Κρίσιμη δίκη για τη Meta: Αν την χάσει, το Instagram και το Facebook θα μπορούσαν να αλλάξουν για πάντα

Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες δικαστικές προκλήσεις στην ιστορία της βρίσκεται η Meta, καθώς την Τρίτη (18/08) ξεκινά η δίκη που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook για παιδιά και εφήβους.

Η υπόθεση προέρχεται από αγωγή που κατέθεσαν το 2023 συνολικά 30 πολιτείες των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη. Οι πολιτείες κατηγορούν τη Meta για σειρά παραβιάσεων της ομοσπονδιακής και πολιτειακής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας των ανηλίκων.

Οι ενάγοντες διεκδικούν αποζημιώσεις που ενδέχεται να ξεπεράσουν το 1 τρισ. δολάρια, ενώ παράλληλα ζητούν σημαντικές αλλαγές σε Instagram και Facebook. Μεταξύ αυτών είναι η κατάργηση της εμφάνισης του αριθμού των likes και του infinite scroll για τους νεαρούς χρήστες.

Παράλληλα, ζητούν να καθιερωθεί διαδικασία γονικής επαλήθευσης για τους εφήβους και να τροποποιηθούν οι αλγόριθμοι προτάσεων, τους οποίους χαρακτηρίζουν ως σχεδιασμένους ώστε να εκμεταλλεύονται τους μηχανισμούς ανταμοιβής του εγκεφάλου.

Όπως αναφέρει το BBC, στα αιτήματα περιλαμβάνονται επίσης η αφαίρεση αρκετών φίλτρων που μεταβάλλουν την εμφάνιση των χρηστών στις φωτογραφίες, η διακοπή της αυτόματης αναπαραγωγής βίντεο, η απαγόρευση δημιουργίας πολλαπλών λογαριασμών και η κατάργηση αναρτήσεων που εξαφανίζονται μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως τα Instagram Stories.

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Πρόκειται για λειτουργίες που αποτελούν βασικό κομμάτι της σημερινής εμπειρίας των χρηστών στις πλατφόρμες της Meta. Σύμφωνα, όμως, με τις πολιτείες, έχουν σχεδιαστεί ώστε να κρατούν παιδιά και εφήβους συνδεδεμένους όσο το δυνατόν συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στην αγωγή υποστηρίζεται ακόμη ότι οι συχνές ειδοποιήσεις χρησιμοποιούνται για να επαναφέρουν τους νεαρούς χρήστες στις εφαρμογές, καθιστώντας δυσκολότερη τη μείωση του χρόνου που περνούν σε αυτές.

Οι πολιτείες κατηγορούν τη Meta ότι επέλεξε να εκμεταλλευτεί τους ανήλικους χρήστες με στόχο να τους κρατήσει στις πλατφόρμες της, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη βάση χρηστών και κατ' επέκταση την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Η Meta απορρίπτει σταθερά τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι διαφωνεί έντονα με τους ισχυρισμούς και εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα στοιχεία θα αποδείξουν τη μακροχρόνια προσπάθειά της να υποστηρίζει και να προστατεύει τους νέους.

Η απόφαση-«καμπανάκι» στο Νέο Μεξικό

Η νέα δίκη έρχεται μετά από μια σημαντική δικαστική ήττα της Meta στο Νέο Μεξικό. Δικαστής επέβαλε στην εταιρεία συνολικό πρόστιμο 942 εκατ. δολαρίων και διέταξε αλλαγές που παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με εκείνες που ζητούν τώρα οι 30 πολιτείες.

Μεταξύ άλλων, η απόφαση προβλέπει την κατάργηση της εμφάνισης του αριθμού των likes στο Instagram και το Facebook για χρήστες κάτω των 18 ετών, περιορισμούς στην αποστολή και λήψη γυμνού περιεχομένου από εφήβους και χρονικούς περιορισμούς στις ειδοποιήσεις των εφαρμογών.

Ο δικαστής χαρακτήρισε επίσης τη Meta «δημόσια όχληση» (public nuisance), παρομοιάζοντας τις επιπτώσεις των πλατφορμών της με εκείνες ενός εργοστασίου που μολύνει τον αέρα και προκαλεί βλάβη σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Η Meta έχει ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση.

Η απόφαση αφορά μόνο το Νέο Μεξικό. Ωστόσο, ενδεχόμενη επικράτηση των 30 πολιτειών στη νέα υπόθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ ευρύτερες αλλαγές στις πλατφόρμες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, καθώς οι πολιτείες που συμμετέχουν στην αγωγή αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα του αμερικανικού πληθυσμού.

Στο επίκεντρο τα likes και η ψυχική υγεία

Ιδιαίτερη θέση στη δικαστική διαμάχη έχουν τα likes, μια λειτουργία που υπάρχει στο Facebook από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του και πλέον αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό σχεδόν όλων των μεγάλων κοινωνικών δικτύων.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, αυξάνονται οι ανησυχίες για την επίδραση που μπορεί να έχουν τέτοιου είδους μετρήσεις κοινωνικής αποδοχής στους ανήλικους χρήστες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας νεαρής γυναίκας, της Kaley, η οποία κέρδισε δικαστική υπόθεση εναντίον της Meta. Στην κατάθεσή της περιέγραψε ότι, όταν ήταν μόλις εννέα ετών, είχε δημιουργήσει δεκάδες λογαριασμούς στο YouTube και το Instagram, τους οποίους χρησιμοποιούσε για να βάζει likes στις δικές της αναρτήσεις, αναζητώντας μεγαλύτερη αλληλεπίδραση αλλά και επιβεβαίωση.

Στην αγωγή των πολιτειών γίνεται επίκληση ακόμη και εσωτερικών ερευνών της ίδιας της Meta. Σύμφωνα με όσα παρουσιάζονται στη δικογραφία, τα likes μπορούν να ενισχύσουν την «κοινωνική σύγκριση», δηλαδή την τάση ενός ανθρώπου να αξιολογεί τον εαυτό του σε σχέση με τις εικόνες και τις ζωές άλλων χρηστών.

Η συγκεκριμένη διαδικασία στο Instagram είχε συνδεθεί, σύμφωνα με την εσωτερική έρευνα της εταιρείας, με αυξημένη μοναξιά, χειρότερη εικόνα σώματος και αρνητική διάθεση.

Πλέον, οι 30 πολιτείες επιχειρούν να πείσουν το ομοσπονδιακό δικαστήριο ότι ο τρόπος λειτουργίας των πλατφορμών της Meta έχει συμβάλει στην επιδείνωση της ψυχικής υγείας των νέων και ότι απαιτούνται ουσιαστικές αλλαγές στον σχεδιασμό τους.