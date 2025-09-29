Πρώην υπουργός στην Κίνα καταδικάστηκε σε θάνατο με αναστολή για «δωροδοκία»

Ο Τανγκ Ρεντζιάν (Tang Renjian), πρώην υπουργός Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων στην Κίνα, καταδικάστηκε σε θάνατο με αναστολή για δωροδοκία από δικαστήριο της επαρχίας Τζιλίν την Κυριακή, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
Ο Τανγκ φέρεται να δέχτηκε δωροδοκίες, συμπεριλαμβανομένων μετρητών και περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 268 εκατομμυρίων γιουάν (37,6 εκατομμύρια δολάρια), σε διάφορες θέσεις που κατείχε από το 2007 έως το 2024, ανέφερε το Xinhua.
Το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο του Τσανγκτσούν, στην Κίνα, όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ ανέστειλε την ποινή θανάτου του για δύο χρόνια, σημειώνοντας ότι είχε ομολογήσει τα εγκλήματά του.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας απέβαλε τον Τανγκ τον Νοέμβριο του 2024, έξι μήνες αφότου τέθηκε υπό έρευνα από την αντιδιαφθορική αρχή και απομακρύνθηκε από τη θέση του.
Η έρευνα για τον Τανγκ ήταν ασυνήθιστα γρήγορη και ακολούθησε παρόμοιες έρευνες για τον υπουργό Άμυνας Λι Σανγκφου και τον προκάτοχό του Γουέι Φενγκχέ. Ο πρόεδρος της χώρας, Σι Τζινπίνγκ ξεκίνησε μια εκστρατεία εκκαθάρισης του μηχανισμού εσωτερικής ασφάλειας της Κίνας το 2020, με στόχο να διασφαλίσει ότι η αστυνομία, οι εισαγγελείς και οι δικαστές είναι «απόλυτα πιστοί, απόλυτα αγνοί και απόλυτα αξιόπιστοι».
Ο Τανγκ ήταν κυβερνήτης της δυτικής επαρχίας Γκανσού από το 2017 έως το 2020, προτού διοριστεί υπουργός Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας.
Με πληροφορίες από Reuters
