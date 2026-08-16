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Πρόκληση Τουρκίας: Ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα δίπλα σε Καστελλόριζο και Λήμνο

Σκηνικό έντασης επιχειρεί να στήσει η Άγκυρα και ανακηρύσσοντας δύο «εθνικά θαλάσσια πάρκα» με δύο διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

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Newsroom
Ο Ερντογάν στον ΟΗΕ
Ο Πρόεδρος της Τουρκίας στον ΟΗΕ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
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Σκηνικό έντασης επιχειρεί να στήσει η Άγκυρα και ανακηρύσσοντας δύο «εθνικά θαλάσσια πάρκα» με δύο διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τα διατάγματα ορίζουν τη δημιουργία των πάρκων σε δύο σημεία:

Το πρώτο πάρκο εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ της Φέτιγιε (επαρχία Μούγλα) και του Κας (επαρχία Αττάλειας). Η συγκεκριμένη χωροθέτηση περικλείει και αποκλείει ουσιαστικά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελλόριζο

Το δεύτερο πάρκο εκτείνεται σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές ακτές της Ραιδεστού και του Τσανάκκαλε, εκτεινόμενο γεωγραφικά μεταξύ της Σαμοθράκης και της Λήμνου.

Η τουρκική εφημερίδα Daily Sabah παρουσιάζει την κίνηση ως μέτρο προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, αλλά ταυτόχρονα τη συνδέει με τη στρατηγική της Γαλάζιας Πατρίδας της Τουρκίας.

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