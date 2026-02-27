Προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur - Η Κομισιόν «αγνόησε» το Ευρωκοινοβούλιο

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποφάσισε την Παρασκευή (27/2) να προχωρήσει με την προσωρινή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας Mercosur, αγνοώντας την δικαστική αναθεώρηση που ξεκίνησε από τους ευρωβουλευτές και η οποία ανέστειλε τη διαδικασία επικύρωσης.

«Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να διασφαλίσει μια ομαλή και διαφανή διαδικασία», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές συμφωνίες του πρώτου μισού αυτού του αιώνα».

Η συμφωνία έχει διχάσει τα κράτη μέλη εδώ και χρόνια. Ενώ η Γερμανία υποστηρίζει τη συμφωνία ως ενίσχυση της πρόσβασης στις παγκόσμιες αγορές, η Γαλλία ηγήθηκε της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι θα εκθέσει τους αγρότες της ΕΕ σε αθέμιτο ανταγωνισμό από τις εισαγωγές της Mercosur.

Συμφωνία Mercosur: Στο «παιχνίδι» και χώρες της Λατινικής Αμερικής

Μετά από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πάνω από 25 χρόνια, η Mercosur θα δημιουργούσε μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών που θα εκτείνεται σε περισσότερα από 700 εκατομμύρια άτομα μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Παραγουάης και της Ουρουγουάης.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η συμφωνία Mercosur, θα δώσει στις ευρωπαϊκές εταιρείες πρόσβαση στην αγορά της Λατινικής Αμερικής σε βαθμό που «μόνο να ονειρευτούν» στο παρελθόν, τονίζοντας το εξαγωγικό της δυναμικό.

«Δίνει επίσης στην Ευρώπη ένα στρατηγικό πλεονέκτημα πρώτης κίνησης σε έναν κόσμο έντονου ανταγωνισμού», πρόσθεσε, καθώς η ΕΕ επιδιώκει να διαφοροποιήσει τους εμπορικούς της εταίρους εν μέσω αυξανόμενων γεωοικονομικών εντάσεων.

Το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει επικυρώσει τη συμφωνία

Όπως επισημαίνει το euromnews.com, το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει επικυρώσει τη συμφωνία. Oι αντίπαλοι εξασφάλισαν πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παραπέμψουν τη συμφωνία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο, ουσιαστικά παγώνοντας την επικύρωση.

Παρ' όλα αυτά, η Επιτροπή διατήρησε τη νομική επιλογή να εφαρμόσει προσωρινά τη συμφωνία μόλις μία ή περισσότερες χώρες της Mercosur ολοκληρώσουν τη δική τους διαδικασία επικύρωσης. Η Αργεντινή και η Ουρουγουάη το έχουν ήδη πράξει, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ.

Η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Manon Aubry, συμπρόεδρος της ομάδας The Left και ένθερμη αντίπαλος της συμφωνίας, έγραψε στο X: «Η μεγαλύτερη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών στην ιστορία εφαρμόζεται ΧΩΡΙΣ την ψήφο των εθνικών κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 🇪🇺 ή τη γνώμη του Δικαστηρίου της ΕΕ». Πρόσθεσε: «Αυτό είναι σοβαρό!»