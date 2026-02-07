Προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο έδωσαν οι ΗΠΑ σε Ρωσία και Ουκρανία για να τερματιστεί ο πόλεμος

Προθεσμία έως τον προσεχή Ιούνιο φέρονται να έχουν θέσει οι ΗΠΑ σε Ουκρανία και Ρωσία, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει ήδη εισέλθει στο τέταρτο έτος του. Την πληροφορία αποκάλυψε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους.

Όπως ανέφερε, σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να εντείνει τις πιέσεις και προς τις δύο πλευρές, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία.

«Οι Αμερικανοί προτείνουν τον τερματισμό του πολέμου μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και είναι πολύ πιθανό να ασκήσουν πίεση ακριβώς πάνω σε αυτό το πλαίσιο», δήλωσε ο Ζελένσκι την Παρασκευή. Οι δηλώσεις του δημοσιοποιήθηκαν το πρωί του Σαββάτου, καθώς τελούσαν υπό εμπάργκο, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει ένα σαφές και αυστηρό χρονοδιάγραμμα εξελίξεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Λένε ότι θέλουν όλα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο και θα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να τελειώσει ο πόλεμος».

Ζελένσκι: «Η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 400 drones»

Η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και περίπου 40 πυραύλους σήμερα για να επιτεθεί στον ουκρανικό ενεργειακό τομέα, θέτοντας ως στόχο το δίκτυο ηλεκτροδότησης, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και υποσταθμούς διανομής, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κάθε μέρα, η Ρωσία θα μπορούσε να διαλέξει την πραγματική διπλωματία, αλλά διαλέγει νέα πλήγματα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

«Είναι κρίσιμο όλοι όσοι στηρίζουν τις τριμερείς διαπραγματεύσεις να απαντήσουν σε αυτό. Η Μόσχα πρέπει να στερηθεί τη δυνατότητά της να χρησιμοποιεί το ψύχος ως μοχλό πίεσης κατά της Ουκρανίας».

«Όχι συμφωνία για την Ουκρανία, χωρίς την Ουκρανία»

Η Ουκρανία δεν θα δεχθεί οι ΗΠΑ και η Ρωσία να καταλήξουν σε συμφωνίες χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου, επανέλαβε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία δεν θα στηρίξει συμφωνίες που την αφορούν χωρίς να έχει συμμετοχή» στις συνομιλίες, δήλωσε ο Ζελένσκι, σε μια αναφορά στα δύσκολα εδαφικά ζητήματα, με τη δημοσιοποίηση των δηλώσεών του να τελεί υπό εμπάργκο έως σήμερα.