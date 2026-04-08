Πρώτη αντίδραση Νετανιάχου: «Ναι» στην εκεχειρία Τραμπ - «Η κατάπαυση δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποδέχθηκε τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τόνισε ότι η εκεχειρία «δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο».
Συγκεκριμένα, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε λίγο μετά τις 06:00 ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων που κλείστηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν «δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο», αντικρούοντας την ανακοίνωση που έκανε νωρίτερα για αυτό ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή.
Ωστόσο, η πακιστανική πλευρά, που πρότεινε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για δύο εβδομάδες, συμπεριέλαβε και τον Λίβανο κάνοντας λόγο για «εκεχειρία παντού στην ευρύτερη περιοχή».
Υπενθυμίζεται ότι, το Ισραήλ, έχει «στοχεύσει» τον νότιο Λίβανο και ο Υπουργός Οικονομικών είχε κάνει λόγο αυτό το μήνα για προσάρτηση στο Ισραήλ.
- Εκεχειρία στη Μέση Ανατολή: Η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν και το σχέδιο της Τεχεράνης - Live οι εξελίξεις
- Πετρέλαιο: Κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι μετά την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν
- Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σήμερα (07/04)
- Ο άνθρωπος που «έδειξε» ο Ανδρέας Παπανδρεού ως αρχηγό της «17 Νοέμβρη»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.