Πρώτη αντίδραση Νετανιάχου: «Ναι» στην εκεχειρία Τραμπ - «Η κατάπαυση δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποδέχθηκε τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τόνισε ότι η εκεχειρία «δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο».

Συγκεκριμένα, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε λίγο μετά τις 06:00 ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων που κλείστηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν «δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο», αντικρούοντας την ανακοίνωση που έκανε νωρίτερα για αυτό ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή.

Israel supports President Trump's decision to suspend strikes against Iran for two weeks subject to Iran immediately opening the straits and stopping all attacks on the US, Israel and countries in the region. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 8, 2026

Ωστόσο, η πακιστανική πλευρά, που πρότεινε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για δύο εβδομάδες, συμπεριέλαβε και τον Λίβανο κάνοντας λόγο για «εκεχειρία παντού στην ευρύτερη περιοχή».

Υπενθυμίζεται ότι, το Ισραήλ, έχει «στοχεύσει» τον νότιο Λίβανο και ο Υπουργός Οικονομικών είχε κάνει λόγο αυτό το μήνα για προσάρτηση στο Ισραήλ.