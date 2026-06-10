Χάος και φωτιές στο Μπέλφαστ μετά το ακροδεξιό κάλεσμα - Έκαψαν σπίτια, λεηλάτησαν επιχειρήσεις

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας αφότου ακροδεξιοί έκαναν κάλεσμα για διαδηλώσεις, σε απάντηση σε επίθεση με μαχαίρι από μετανάστη από το Σουδάν.

Μασκοφόροι έκαψαν οχήματα και έβαλαν φωτιά σε σπίτια, αλλά και σταμάτησαν την κυκλοφορία σε δρόμους το βράδυ της Τρίτης (09/06), ώρες αφότου ο Έλον Μασκ κάλεσε τον κόσμο να ξεχυθεί στους δρόμους.

Διαδηλωτές κατέλαβαν και έκαψαν ένα λεωφορείο στο ανατολικό Μπέλφαστ και πυρπόλησαν αυτοκίνητα, ενώ ηχούσαν σειρήνες και ένα ελικόπτερο της αστυνομίας έκανε πτήσεις αναγνώρισης στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μασκοφόροι έβαλαν φωτά σε σπίτι που φαίνεται ότι κατοικούνταν από οικογένεια-μέλος εθνικής μειονότητας, ισχυριζόμενοι πως «απελευθερώνουν» το οίκημα.

Επίσης, δύο καταστήματα κινητής τηλεφωνίας λεηλατήθηκαν και ένα κατάστημα με αφρικανικά είδη πυρπολήθηκε.

Κάποιοι φώναξαν συνθήματα κατά των μεταναστών, αλλά και συνθήματα για την επίθεση με μαχαίρι.

Να σημειωθεί πως ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι αναγνωρίστηκε στο πρόσωπο ενός 30χρονου αιτούντα άσυλο, στον οποίο ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα δολοφονίας.

Οι Αρχές έχουν καλέσει σε ηρεμία και προτρέπουν σε αυτοσυγκράτηση όσους έχουν δημόσιο βήμα, για να μην υπάρξει περαιτέρω όξυνση.

«Σποραδικές εστίες αναταραχής έχουν ξεσπάσει σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη τη Βόρεια Ιρλανδία απόψε, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών στα οποία πυρπολήθηκαν πολλά οχήματα. Προτρέπουμε όλους να παραμείνουν ήρεμοι, να ενεργήσουν υπεύθυνα και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να θέσει τους εαυτούς τους ή άλλους σε κίνδυνο» αναφέρθηκε, σε σχετική ενημέρωση.

Κοινότητες μεταναστών εκφράζουν φόβους ότι θα πέσουν θύματα επίθεσης. Χαρακτηριστικό πως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων από το Σουδάν αποφάσισαν να κρατήσουν κλειστά τα καταστήματά τους και τα αμπάρωσαν με σίδερα, σε περίπτωση που στοχοποιηθούν.

Το Ισλαμικό Κέντρο του Μπέλφαστ ακύρωσε, επίσης, τις βραδινές προσευχές. «Λέμε στους πιστούς να πάνε σπίτι, να μην βγαίνουν έξω, να προσέχουν τα παιδιά τους, να ακούνε τις Αρχές», δήλωσε ένας εκπρόσωπος.

Η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισέλ Ο΄Νιλ, καταδίκασε τη βία και προειδοποίησε για «επικίνδυνες προσπάθειες εκμετάλλευσης» της επίθεσης.

«Ομάδες μασκοφόρων ανδρών που καίνε τα σπίτια οικογενειών δεν είναι τίποτα λιγότερο από αηδιαστική δειλία. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την κοινότητα. Πρόκειται για απροκάλυπτα τραμπούκικη συμπεριφορά».

Groups of masked men burning families out of their homes is nothing less than disgusting cowardice.



This has nothing to do with community.



This is outright thuggery.



The attack in North Belfast was heinous and wrong.



But there are dangerous attempts to exploit that to target… — Michelle O’Neill (@moneillsf) June 9, 2026

Η ίδια κάλεσε τους πολίτες να μην παρασύρονται από καλέσματα στα social media, που τους ζητούν να ξεσηκωθούν. «Όλοι όσοι παρακινούν τις ταραχές χρησιμοποιώντας τα social media, που χαίρονται να βλέπουν εντάσεις, δεν μας αντιπροσωπεύουν. Είμαστε καλοί άνθρωποι και δεν θέλουμε να βλέπουμε κανέναν να ζει υπό καθεστώς φόβου».