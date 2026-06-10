«Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός;»: Ένας Ισπανός ρώτησε στο Reddit ποιος έχει περισσότερους οπαδούς

Η αντιπαλότητα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ξεπερνά κατά πολύ τα στενά όρια των τεσσάρων γραμμών του παρκέ. Είναι μια σύγκρουση γεωγραφική, ιστορική και συχνά βαθιά κοινωνική, η οποία έχει ριζώσει στην ελληνική πραγματικότητα εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Όταν, όμως, αυτή η εντελώς εγχώρια, φλογερή συζήτηση μεταφέρεται στο διαδικτυακό περιβάλλον του Reddit και, συγκεκριμένα, στο δημοφιλές r/Euroleague, οι απαντήσεις αποκτούν ένα εντελώς νέο, σχεδόν κοινωνιολογικό ενδιαφέρον.

Ένας ξένος φίλαθλος αποφάσισε πρόσφατα να θέσει ίσως την πιο «επικίνδυνη» ερώτηση που μπορεί να κάνει κάποιος σε Έλληνα: «Ποια από τις δύο ομάδες είναι τελικά η πιο δημοφιλής στη χώρα;». Η αφορμή δόθηκε από την εκκωφαντική παρουσία και των δύο οπαδικών βάσεων στα ευρωπαϊκά γήπεδα, αλλά και από το γεγονός ότι οι δύο «αιώνιοι» κυριαρχούν απόλυτα στο ενδιαφέρον της Euroleague. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, στα σχόλια επικρατεί ένα είδος ειρηνικής διάθεσης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πιο ψύχραιμη απάντηση

«Δεν ξέρω από πού είσαι, αλλά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, όπως και αρκετές άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, είναι πολυαθλητικοί σύλλογοι. Ως αποτέλεσμα, η οπαδική τους βάση καθορίζεται από το πιο δημοφιλές άθλημα, το οποίο είναι με διαφορά το ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ πιο επιτυχημένος ποδοσφαιρικός σύλλογος και η γενική πεποίθηση είναι ότι είναι ελαφρώς πιο δημοφιλής από τον Παναθηναϊκό. Το ποιο ακριβώς ποσοστό από την οπαδική βάση της κάθε ομάδας είναι φίλαθλοι του μπάσκετ, παραμένει άγνωστο» (@johnnytifosi)

Η πιο ισορροπημένη απάντηση

«Ο Ολυμπιακός είναι η πιο δημοφιλής, αλλά ταυτόχρονα και η πιο μισητή ομάδα στην Ελλάδα. Αυτό, όμως, οφείλεται στο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι το κυρίαρχο άθλημα στην Ελλάδα. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ενδιαφέρονται περισσότερο για το ποδόσφαιρο, ενώ αντίθετα οι οπαδοί του Παναθηναϊκού νοιάζονται περισσότερο για το μπάσκετ». (@tsuzukete00)

Η απάντηση με Τάκη Τσουκαλά

«Χαχα, αυτό το post μου θύμισε εκείνον τον ακροατή που είχε πει ότι υποστηρίζει Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ... και μετά ο παρουσιαστής της εκπομπής τρελάθηκε» (@Diligent_Tomato_147)