Ένα μικρό αεροπλάνο προσγειώθηκε, παραδόξως με ασφάλεια στο Κολοράντο στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο μετά την πρώτη ενεργοποίηση ενός συστήματος αυτόματης καθοδήγησης έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με δήλωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), ένα αεροπλάνο Beechcraft Super King Air προσγειώθηκε με ασφάλεια γύρω στις 2:20 μ.μ. τοπική ώρα στο αεροδρόμιο Rocky Mountain Metropolitan στο Κολοράντο το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου.

Η υπηρεσία αναφέρει ότι τα δύο άτομα που επέβαιναν στο αεροπλάνο «έχασαν την επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας» και «ενεργοποιήθηκε ένα ενσωματωμένο σύστημα αυτόματης προσγείωσης έκτακτης ανάγκης».

Σε μια ηχογράφηση που απέκτησε το LiveATC.net, μια αυτοματοποιημένη φωνή ανακοινώνει στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας μια «αυτόματη προσγείωση έκτακτης ανάγκης» λόγω «ανικανότητας του πιλότου».

Ένας εκπρόσωπος της Garmin, σύμφωνα με το PEOPLE ότι αυτή ήταν η «πρώτη ενεργοποίηση και προσγείωση» του συστήματος Autoland της εταιρείας και δήλωσε ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας, το σύστημα Autoland «κατευθύνει το αεροσκάφος σε ένα κατάλληλο αεροδρόμιο κοντά» με βάση διάφορους παράγοντες, όπως ο καιρός, το έδαφος, η προσέγγιση, ο διάδρομος προσγείωσης και η σταθερότητα του αεροσκάφους. Η τεχνολογία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε «καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» και όχι όταν «ο πιλότος είναι πλήρως ικανός να προσγειωθεί».

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο CBS Colorado, η Buffalo River Aviation αναφέρει ότι το αεροσκάφος υπέστη «ταχεία, μη προγραμματισμένη απώλεια πίεσης».