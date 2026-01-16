Πρώτη συνεδρίαση Eurogroup με πρόεδρο τον Πιερρακάκη: Η ατζέντα και τα μεγάλα διακυβεύματα

Για πρώτη φορά μετά την εκλογή του στην προεδρία της Ευρωομάδας, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα προεδρεύσει τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στην πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup για το 2026, υποδεχόμενος τους υπουργούς Οικονομικών των 21 κρατών‑μελών της ζώνης του ευρώ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με μια ατζέντα που αντανακλά το εύρος και τη σοβαρότητα των θεμάτων που καλείται να διαχειριστεί η Ευρωομάδα υπό τη νέα της ηγεσία.

Η Βουλγαρία στο ευρώ: μια ιστορική στιγμή με ελληνική προεδρία

Κεντρικό γεγονός της ημέρας αποτελεί η πρώτη συμμετοχή της Βουλγαρίας στο “κλαμπ” του ευρώ. Η ένταξη της γειτονικής χώρας στο ενιαίο νόμισμα έχει ισχυρό συμβολισμό για τα Βαλκάνια, ενώ η συγκυρία αποκτά πρόσθετη βαρύτητα καθώς η ιστορική αυτή μετάβαση γίνεται με Έλληνα πρόεδρο του Eurogroup.

Ο υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα παρουσιάσουν την πρόοδο της διαδικασίας μετάβασης, η οποία θεωρείται κρίσιμη για την ομαλή προσαρμογή της οικονομίας και την αποδοχή της νέας νομισματικής πραγματικότητας από τους πολίτες.

Οι οικονομικές προτεραιότητες της Ευρωζώνης για το 2026

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται οι οικονομικές προοπτικές της Ευρωζώνης για το 2026, με τους υπουργούς να ανταλλάσσουν απόψεις για τις βασικές προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής, όπως αποτυπώνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν:

η δημοσιονομική προσαρμογή μετά τα έκτακτα μέτρα στήριξης,

η ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων,

η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας,

οι επιπτώσεις των γεωπολιτικών εντάσεων,

η ενεργειακή μετάβαση και η στρατηγική αυτονομία.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ως νέος πρόεδρος του Eurogroup, καλείται να διαμορφώσει κοινό τόπο ανάμεσα σε διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις - μια πρόκληση που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της Ευρωζώνης τα επόμενα χρόνια.

Ενημέρωση για τα θέματα G7

Σημαντικό μέρος της συνεδρίασης θα αφιερωθεί και στην ενημέρωση για τα ανοιχτά ζητήματα της G7.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, εκπροσωπώντας την προεδρεύουσα χώρα, θα παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες της Ομάδας, σε μια συγκυρία όπου ζητήματα όπως οι δασμοί, οι γεωπολιτικές εντάσεις, η ενέργεια, οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η επιλογή του νέου αντιπροέδρου της ΕΚΤ

Το Eurogroup θα εξετάσει επίσης τις έξι υποψηφιότητες για τη θέση του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η θητεία του Λουίς ντε Γκίντος ολοκληρώνεται στο τέλος Μαΐου. Η επιλογή απαιτεί πλειοψηφία 16 από τα 21 κράτη‑μέλη.

Μεταξύ των υποψηφίων βρίσκονται:

ο Μάριο Σεντένο, πρώην πρόεδρος του Eurogroup,

ο Όλι Ρεν, πρώην Επίτροπος και γνώριμος από την περίοδο των μνημονίων,

καθώς και οι Μάρτινς Καζάκς, Μαντίς Μιούλερ, Ριμάντας Σάτζιους και Μπόρις Βούισιτς.

Η απόφαση θεωρείται κρίσιμη, καθώς η νομισματική πολιτική παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Στην πρώτη συνεδρίαση υπό την προεδρία Πιερρακάκη, την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς. Η χώρα καλείται να διατηρήσει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στις συζητήσεις για το μέλλον της Ευρωζώνης, αξιοποιώντας τη συγκυρία της ελληνικής προεδρίας για να ενισχύσει το αποτύπωμά της στο ευρωπαϊκό οικονομικό γίγνεσθαι.