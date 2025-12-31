Πάνω από μια δεκαετία πριν, η πτήση MH370 της Malaysia Airlines εξαφανίστηκε χωρίς κανένα ίχνος, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αεροπλοΐας διεθνώς.

Όπως αναφέρει το Associated Press, παρά τις πολυετείς πολυεθνικές έρευνες, οι ερευνητές εξακολουθούν να μην γνωρίζουν ακριβώς τι συνέβη στο αεροπλάνο ή στους 239 επιβάτες και το πλήρωμά του.

Την Τετάρτη, η μαλαισιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι πλοίο ξεκίνησε νέα επιχείρηση αναζήτησης του αεροπλάνου, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες ότι το αεροσκάφος θα βρεθεί τελικά.

Η προηγούμενη μεγάλη έρευνα στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, όπου πιστεύεται ότι έπεσε το αεροσκάφος, δεν απέδωσε σχεδόν τίποτα. Εκτός από μερικά μικρά θραύσματα που ξεβράστηκαν στην ακτή, δεν έχουν ανακτηθεί σοροί ή μεγάλα συντρίμμια.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους μια τόσο εκτεταμένη έρευνα δεν απέδωσε στοιχεία είναι ότι κανείς δεν ξέρει πού ακριβώς να ψάξει.

Ο Ινδικός Ωκεανός είναι ο τρίτος μεγαλύτερος στον κόσμο και η έρευνα διεξήχθη σε μια δύσκολη περιοχή, όπου οι ερευνητές αντιμετώπισαν κακές καιρικές συνθήκες και μέσο βάθος περίπου 4 χιλιομέτρων (2,5 μιλίων).

Δεν είναι συνηθισμένο τα αεροσκάφη να εξαφανίζονται στα βαθιά νερά, αλλά όταν συμβαίνει αυτό, τα συντρίμμια μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν. Σύμφωνα με το Aviation Safety Network, τα τελευταία 50 χρόνια έχουν εξαφανιστεί δεκάδες αεροσκάφη.

Πτήση MH370: Η αναζήτηση ξαναρχίζει

Η κυβέρνηση της Μαλαισίας έδωσε το πράσινο φως τον Μάρτιο για μια άλλη σύμβαση «χωρίς εύρημα, χωρίς αμοιβή» με την Ocean Infinity για την επανέναρξη της επιχείρησης αναζήτησης στον βυθό της θάλασσας σε μια νέα περιοχή που εκτείνεται σε 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (5.800 τετραγωνικά μίλια) νερού.

Η Ocean Infinity θα πληρωθεί 70 εκατομμύρια δολάρια μόνο αν βρεθούν συντρίμμια. Ωστόσο, η αναζήτηση αναστάληκε τον Απρίλιο λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Ocean Infinity θα συνεχίσει την αναζήτηση κατά διαστήματα από τις 30 Δεκεμβρίου για 55 ημέρες σε περιοχές που θεωρούνται ως οι πιο πιθανές για την εύρεση του αγνοούμενου αεροσκάφους.

Δεν είναι σαφές εάν η Ocean Infinity διαθέτει νέα στοιχεία για την τοποθεσία του αεροσκάφους. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει νέα τεχνολογία και έχει συνεργαστεί με πολλούς ειδικούς για την ανάλυση των δεδομένων και τον περιορισμό της περιοχής αναζήτησης στην πιο πιθανή τοποθεσία.