Πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Ιορδανία - «Καταστρέψαμε 10 βαλλιστικούς πυραύλους»

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι κατέστρεψαν δέκα βαλλιστικούς πυραύλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ άλλοι τρεις κατέπεσαν σε απομακρυσμένες, ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, με φόντο την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.
«Το χασεμιτικό βασίλειο της Ιορδανίας έγινε στόχος, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, επίθεσης με πυραύλους, προερχόμενης από το ιρανικό έδαφος», ανέφερε εκπρόσωπος των ιορδανικών ενόπλων δυνάμεων.
Από τους 13 βαλλιστικούς πυραύλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο του βασιλείου, οι ένοπλες δυνάμεις μπόρεσαν «να αναχαιτίσουν και να καταστρέψουν 10, ενώ 3 πύραυλοι κατέπεσαν σε απομακρυσμένες περιοχές» όπου δεν υπάρχουν κατοικίες, πρόσθεσε.
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