Πυροβολισμοί με έναν νεκρό εν μέσω Μουντιάλ: Δράστης στόχευσε ταξί με οπαδούς της Αργεντινής στο Κάνσας

Η αστυνομία του Κάνσας έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό που κρατά έως σήμερα Πέμπτη (18/6), αφού πυροβολισμοί σε αυτοκινητοδρόμους της πολιτείας, που οδήγησαν σε έναν νεκρό, φέρεται να συνδέονται με έναν μοναχικό δράστη.

Ο ύποπτος για τη διάπραξη της σειράς των ένοπλων επιθέσεων στους αυτοκινητόδρομους του Κάνσας Σίτι, είναι υπεύθυνος και για μία επίθεση σε οδηγό Uber που μετέφερε οπαδούς στον αγώνα Αργεντινή - Αλγερία το βράδυ της Τρίτης .

Οι πυροβολισμοί, οι οποίοι σκότωσαν ένα άτομο και τραυμάτισαν άλλα τέσσερα, εκτυλίχθηκαν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα περίπου 30 λεπτών κατά μήκος των Διαπολιτειακών Αυτοκινητοδρόμων 670 και 70, με την αστυνομία να ανταποκρίνεται σε πολλαπλά περιστατικά σε όλη την πόλη.

Πυροβολισμοί στο Κάνσας: Στόχος Αργεντίνοι οπαδοί

Μια ομάδα οπαδών της Αργεντινής δήλωσαν στο αργεντίνικο μέσο ενημέρωσης La Nacion ότι δέχτηκαν πυρά ενώ επέβαιναν σε ένα Uber για τον αγώνα.

«Το αυτοκίνητο κινούνταν, ένα άλλο αυτοκίνητο πέρασε και το πυροβόλησε δύο φορές», είπε ένας οπαδός. Ο επιβάτης είπε ότι ο οδηγός σταμάτησε το αυτοκίνητο και παρατήρησαν ότι ήταν τραυματισμένος.

«Φρέναρε και είδα το πόδι του, ο τύπος είχε μια τρύπα», είπε ο οπαδός. «Καλέσαμε την αστυνομία. Ήταν φρικτό».

Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επίθεση συνδέεται με τον αγώνα ή το τουρνουά.

Η αστυνομία αναγνώρισε τον ύποπτο ως τον 22χρονο Όσκαρ Σάντσες-Μουνιόζ, για τον οποίο προειδοποίησε ότι θα πρέπει να θεωρείται οπλισμένος και επικίνδυνος.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ύποπτο σε ένα σπίτι στην κοντινή Ιντιπέντενς του Μιζούρι, λίγο μετά τους πυροβολισμούς, πυροδοτώντας μια αντιπαράθεση. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ξέσπασε πυρκαγιά μέσα στο ακίνητο και όταν η αστυνομία αργότερα μπήκε στο σπίτι, δεν βρήκε κανέναν μέσα.

«Είμαστε σε εγρήγορση σχετικά με αυτό το θέμα και θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι θα συλληφθεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας του Κάνσας Σίτι, Στέισι Γκρέιβς, σε συνέντευξη Τύπου.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν 10 ημέρες αφότου εννέα άτομα υπέστησαν μη απειλητικά για τη ζωή τραύματα σε μια ένοπλη επίθεση, τέσσερα μίλια από το στρατόπεδο βάσης της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάνσας Σίτι.