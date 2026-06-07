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Πυροβολισμοί στο Μιζούρι με τραυματίες - Οι Αρχές αναζητούν τον δράστη

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε κοντά στη βάση της Εθνικής Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μιζούρι των ΗΠΑ, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν τραυματίες.

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ΗΠΑ αστυνομία
Αστυνομία στις ΗΠΑ | Shutterstock
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στις ΗΠΑ, όταν ειδοποιήθηκαν για επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στη βάση της Εθνικής Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι των ΗΠΑ. Πληροφορίες κάνουν λόγο για εννέα τραυματίες.

 

Η αστυνομία κλήθηκε για περιστατικό στις 4 π.μ. του Σαββάτου (6/6) στη Λεωφόρο Τρουστ (Troost Avenue), σε μικρή απόσταση οδικώς από το προπονητικό κέντρο.

Ο αστυνόμος του Αστυνομικού Τμήματος του Κάνσας Σίτι, Τζέικ Μπεκίνα, επιβεβαίωσε στο The Athletic ότι έσπευσαν δυνάμεις στο σημείο, μετά από πυροβολισμούς και φτάνοντας διαπίστωσαν ότι ένα μεγάλο πλήθος διασκορπιζόταν. 

Τρεις ενήλικες γυναίκες είχαν υποστεί τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, έγινε γνωστό ότι συνολικά εννέα ενήλικες είχαν μεταφερθεί σε διάφορα τοπικά νοσοκομεία, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνα για να εντοπίσουν τον δράστη.

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