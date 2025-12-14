Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς και αναφορές για θύματα σημειώθηκε σε παραλία στην Αυστραλία.

Το Reuters δημοσίευσε δήλωση του εκπροσώπου του πρωθυπουργού της Αυστραλίας, Anthony Albanese, ο οποίος αναφέρει: «Είμαστε ενήμεροι για την ενεργή κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους κατοίκους της περιοχής να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας».

Νωρίτερα, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας καλούσε το κοινό να αποφύγει την περιοχή και να αναζητήσει καταφύγιο. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας ABC αναφέρει ότι η αστυνομία ανταποκρίνεται σε αναφορές για ενεργό σκοπευτή στην περιοχή, μία από τις πιο εμβληματικές παραλίες της χώρας.

Εν τω μεταξύ, η εφημερίδα Sydney Morning Herald επικαλείται αναφορές για «πολλαπλούς πυροβολισμούς» στο Μπόνταϊ, κάνοντας λόγο για «πολλούς νεκρούς».

Εν τω μεταξύ, το 7News αναφέρει ότι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς και είδαν εκατοντάδες άτομα να εγκαταλείπουν την παραλία.

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald ανέφερε ότι ο ένας φερόμενος ως δράστης τραυματίστηκε από τα πυρά της αστυνομίας και ο άλλος συνελήφθη. Εξάλλου η εφημερίδα σημείωσε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, ενώ τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky και ABC μετέδωσαν βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος.

Δύο άτομα βρίσκονται υπό αστυνομική κράτηση στην παραλία Μπόνταϊ, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας που δημοσιεύτηκε στο X.

«Δύο άτομα βρίσκονται υπό αστυνομική κράτηση στην παραλία Μπόνταϊ. Ωστόσο, η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεχίζουμε να προτρέπουμε τους ανθρώπους να αποφεύγουν την περιοχή. Παρακαλούμε να υπακούτε σε ΟΛΕΣ τις οδηγίες της αστυνομίας. Μην διασχίζετε τις γραμμές της αστυνομίας», αναφέρεται σχετικά.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

Στην παραλία άμβανε χώρα εκδήλωση με αφορμή την εβραϊκή γιορτή Χανουκά.

