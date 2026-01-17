Πυροσβέστες έσωσαν σκύλο που έπεσε σε πηγάδι επτά μέτρων στη Λάρισα

Συναγερμός σήμανε σε αγροτική περιοχή του δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα, όταν κάτοικοι άκουσαν έντονο γάβγισμα να προέρχεται από βαθύ πηγάδι. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο χωριό Κραννώνας και άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρισας, οι οποίοι, έπειτα από συντονισμένη και προσεκτική επιχείρηση που διήρκεσε αρκετή ώρα, κατάφεραν να ανασύρουν τον σκύλο ζωντανό και καλά στην υγεία του.
- Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Κοντά στην αυλαία της υπόθεσης - Ποιοι αποπροσανατόλισαν την έρευνα
- Ανεστίδης: «Προϊόν μονταζ» χαρακτηρίζει το βίντεο με τις βρισιές στον Μητσοτάκη
- H πιο ακριβή περιοχή της Ελλάδας για αγορά και ενοικίαση κατοικίας βρίσκεται στην Αττική
- Ελευθερία Βιδάκη: Η «μάχη» της πρωταγωνίστριας του Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα, που έδωσε τέλος στη ζωή της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.