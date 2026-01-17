Μενού

Πυροσβέστες έσωσαν σκύλο που έπεσε σε πηγάδι επτά μέτρων στη Λάρισα

Ζωντανός ανασύρθηκε σκύλος στην Λάρισα μετά από την επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διάσωσή του από βαθύ πηγάδι.

Συναγερμός σήμανε σε αγροτική περιοχή του δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα, όταν κάτοικοι άκουσαν έντονο γάβγισμα να προέρχεται από βαθύ πηγάδι. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο χωριό Κραννώνας και άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρισας, οι οποίοι, έπειτα από συντονισμένη και προσεκτική επιχείρηση που διήρκεσε αρκετή ώρα, κατάφεραν να ανασύρουν τον σκύλο ζωντανό και καλά στην υγεία του.

