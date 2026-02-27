Radiohead για ICE: «Nα πάει να γ@@θει» μετά την χρήση του “Let Down” σε βίντεο τους

Οι Radiohead ξέσπασαν δημόσια όταν ανακάλυψαν ότι το τραγούδι του «Let Down» χρησιμοποιήθηκε σε βίντεο υπέρ της ICE, χωρίς καμία άδεια. Το συγκρότημα δεν μάσησε τα λόγια του, λέγοντας στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ να «πάει να γ@μηθει» για την αυθαίρετη χρήση του κομματιού.

Εκπρόσωπος γκρουπ επιβεβαίωσε ότι η χρήση έγινε εντελώς χωρίς άδεια μετέφερε την επίσημη θέση τους. Στη δήλωση τους απαιτούν από «τους ερασιτέχνες που χειρίζονται τον λογαριασμό της ICE στα social media» να κατεβάσουν άμεσα το βίντεο, τονίζοντας πως το τραγούδι έχει βαθιά σημασία για τους ίδιους.

Thousands of American families have been torn apart because of criminal illegal alien violence.



American citizens raped and murdered by those who have no right to be in our country.



This is who we fight for.



This is our why. pic.twitter.com/lKQp1lb4Q2 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) February 18, 2026

Μια χορωδιακή εκτέλεση του "Let Down" ακούγεται ως μουσική υπόκρουση σε βίντεο που εμφανίστηκε στους λογαριασμούς της ICE στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δείχνει ένα μοντάζ θυμάτων βίας που η κυβερνητική υπηρεσία αποδίδει σε «παράνομους αλλοδαπούς» που «βιάζουν και δολοφονούν» πολίτες των ΗΠΑ.

Το κείμενο που συνοδεύει το βίντεο αναφέρει: «Χιλιάδες αμερικανικές οικογένειες έχουν διαλυθεί λόγω της βίας εγκληματιών παράνομων αλλοδαπών. Αμερικανοί πολίτες βιάστηκαν και δολοφονήθηκαν από εκείνους που δεν έχουν κανένα δικαίωμα να βρίσκονται στη χώρα μας. Γι' αυτούς πολεμάμε. Αυτό είναι το "γιατί" μας».