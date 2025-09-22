Reuters: Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης - Αναφορές για drones

Όλη η κυκλοφορία στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Δανίας στην Κοπεγχάγη έχει κλείσει μετά από θεάσεις drone, ανακοίνωσε η αστυνομία σήμερα το βράδυ (22/09).

Ο λόγος για την παρουσία «μεγάλων» drone που είχαν θεαθεί στην περιοχή, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Reuters.

Όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης (KBHL.CO), αναστάλησαν από τις 20:26 τοπική ώρα (18:26 GMT) λόγω αναφορών για drones, σύμφωνα με μια ανάρτηση του FlightRadar στο X. Τουλάχιστον 15 πτήσεις είχαν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με την ανάρτηση.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι όλη η κυκλοφορία είχε διακοπεί, αλλά αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια.