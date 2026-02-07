Reuters: Προσπάθειες των ΗΠΑ για ειρηνευτική συμφωνία Ουκρανίας - Ρωσίας μέχρι τον Μάρτιο - Εκλογές άμεσα

Σχέδιο που προβλέπει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μέχρι τον Μάρτιο αλλά και διεξαγωγή άμεσων εκλογών στο Κίεβο, παρουσίασαν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ στους Ουκρανούς ομόλογούς τους.

Σύμφωνα με το Reuters, το φιλόδοξο σχέδιο για τον Μάρτιο είναι πιθανό να εκτροχιαστεί δεδομένης της έλλειψης συμφωνίας στο βασικό ζήτημα του εδαφικού, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που συζητούν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, οποιαδήποτε συμφωνία θα υποβληθεί σε δημοψήφισμα από τους Ουκρανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι θα ψηφίσουν ταυτόχρονα στις εθνικές εκλογές.

Η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ - με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ - έχει εκφράσει σε Ουκρανούς ομολόγους της σε πρόσφατες συναντήσεις στο Άμπου Ντάμπι και το Μαϊάμι ότι θα ήταν καλύτερο η ψηφοφορία αυτή να πραγματοποιηθεί σύντομα.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν δηλώσει ότι ο Τραμπ είναι πιθανό να επικεντρωθεί περισσότερο στις εσωτερικές υποθέσεις καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο, πράγμα που σημαίνει ότι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ θα έχουν λιγότερο χρόνο και πολιτικό κεφάλαιο να δαπανήσουν για τη σφράγιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ ολοκληρώθηκε την Πέμπτη στο Άμπου Ντάμπι για την απελευθέρωση 314 αιχμαλώτων πολέμου και τη δέσμευση για σύντομα επανέναρξη των συζητήσεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επόμενη τριμερής συνάντηση είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συζητήσεις για εκλογές τον Μάϊο

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζήτησαν την πιθανότητα οι εθνικές εκλογές και το δημοψήφισμα να διεξαχθούν τον Μάιο.

Ωστόσο, αρκετές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων χαρακτήρισαν το προτεινόμενο από τις ΗΠΑ χρονοδιάγραμμα ως φανταστικό. Οι ουκρανικές εκλογικές αρχές έχουν προβλέψει ότι θα χρειαστούν περίπου έξι μήνες για να οργανωθούν εκλογές υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

«Οι Αμερικανοί βιάζονται», δήλωσε μια πηγή που γνωρίζει το θέμα, προσθέτοντας ότι μια ψηφοφορία θα μπορούσε να οργανωθεί σε λιγότερο από έξι μήνες, αλλά θα χρειαστεί ακόμα σημαντικός χρόνος.

Η διοργάνωση τέτοιων εκλογών θα απαιτούσε νομοθετικές αλλαγές, καθώς τέτοιες ψηφοφορίες απαγορεύονται κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού νόμου στην Ουκρανία ενώ θα ήταν επίσης δαπανηρή.

Η Ουκρανία επιθυμεί κατάπαυση του πυρός καθ' όλη τη διάρκεια της εκλογικής εκστρατείας για να προστατεύσει την ακεραιότητα του δημοψηφίσματος και λέει ότι το Κρεμλίνο έχει ιστορικό αθέτησης του λόγου του σχετικά με συμφωνημένες διακοπές στις μάχες, ανέφερε μία από τις πηγές.

«Η θέση του Κιέβου είναι ότι τίποτα δεν μπορεί να συμφωνηθεί μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους», δήλωσε η πηγή ενώ ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει στο Reuters.