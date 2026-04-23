Ρεζά Παχλαβί: Η στιγμή που ακτιβιστής ρίχνει κόκκινη μπογιά στον εξόριστο πρίγκιπα διάδοχο του Ιράν

Ο Ρεζά Παχλεβί, ο αμφιλεγόμενος εξόριστος γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, «πιτσιλίστηκε» με κόκκινη μπογιά κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Γερμανία την Πέμπτη (23/4), όταν ένας ακτιβιστής, ήθελε με αυτό τον τρόπο να του ασκήσει κριτική για τη στάση του στον πόλεμο του Ιράν.

Αφού έφυγε από την Ομοσπονδιακή Συνέντευξη Τύπου στο κέντρο του Βερολίνου και περπάτησε προς ένα αυτοκίνητο που περίμενε με ασφάλεια, ο ακτιβιστής πλησίασε και πέταξε το υγρό, το οποίο χτύπησε το πίσω μέρος του λαιμού και των ώμων του, σύμφωνα με βίντεο από το σημείο.

WATCH: An Iranian demonstrator threw paint on Reza Pahlavi in Berlin today. pic.twitter.com/CIubYN5cc1 — Clash Report (@clashreport) April 23, 2026

Η αστυνομία ακινητοποίησε τον ύποπτο και τον συνέλαβε. Στη συνέχεια, ο Παχλαβί επιβιβάστηκε στο όχημά του και εγκατέλειψε την περιοχή.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Παχλαβί επανέλαβε την υποστήριξή του στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, αποκαλώντας την στρατιωτική εκστρατεία «ανθρωπιστική επέμβαση» απαραίτητη για την ανατροπή του τρέχοντος καθεστώτος.

«Η στόχευση των υποδομών του καθεστώτος και των στοιχείων καταναγκασμού που το αποτελούν ήταν απολύτως κάτι που ο ιρανικός λαός ζήτησε», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου.