Ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: Απορρίπτει τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στα Ηνωμένα Έθνη, με ρηματική διακοίνωση της 8ης Σεπτεμβρίου 2025, απευθύνει έντονη διαμαρτυρία και καταγγελία κατά των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στις ρηματικές διακοινώσεις της Λιβύης (27 Μαΐου και 20 Ιουνίου 2025) σχετικά με τα εξωτερικά όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας, αλλά και με περιοχές έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο.

Η Αίγυπτος απορρίπτει ρητώς τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας, όπως δηλώθηκαν και αποτυπώνονται σε σχετικούς χάρτες, διότι επικαλύπτουν τη δυτική θαλάσσια οριογραμμή της.

Επιπλέον, «καταγγέλλει το προς Ανατολή διεκδικούμενο θαλάσσιο όριο, καθώς τοποθετείται εξ ολοκλήρου εντός αιγυπτιακής θαλάσσιας ζώνης, παραβιάζοντας την κυριαρχία της επί των χωρικών της υδάτων (Αιγιαλίτιδα Ζώνη) και της συνορεύουσας ζώνης της, καθώς και τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της και στην Υφαλοκρηπίδα της». Η Αίγυπτος δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της, τα οποία θεμελιώνονται επί του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου: Σκληρό «κατηγορώ» στη Λιβύη

Η ρηματική διακοίνωση υπογραμμίζει ότι οι λιβυκές θέσεις «είναι ασύμβατες με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και παραβιάζουν τις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου και της σχετικής διεθνούς πρακτικής». Υπενθυμίζει τις σχετικές αιγυπτιακές ανακοινώσεις και νομοθετικές πράξεις, ιδίως το Προεδρικό Διάταγμα 595/2022 για την οριοθέτηση των δυτικών θαλασσίων ορίων, καθώς και προηγούμενες ρηματικές διακοινώσεις (2019, 2023 και 2024).

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη λιβυκή διαμαρτυρία κατά του διεθνούς διαγωνισμού της Ελλάδας για έρευνες νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Η Αίγυπτος «απορρίπτει και αρνείται να αναγνωρίσει κάθε διεκδίκηση επί της ΑΟΖ και της Υφαλοκρηπίδας της, τονίζοντας ότι τέτοιες διεκδικήσεις δεν λαμβάνουν υπόψιν τα εγγενή και αναφαίρετα κυριαρχικά της δικαιώματα» στις θαλάσσιες περιοχές που εκτείνονται από τις γραμμές βάσης της στη Μεσόγειο.

Παράλληλα, η Αίγυπτος απορρίπτει το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη στις 25 Ιουνίου 2025 μεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης (Libyan National Oil Corporation) και της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου (Turkish Petroleum Corporation), το οποίο προβλέπει γεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και σεισμικές έρευνες σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές.

Όπως τονίζεται, η λεγόμενη «Περιοχή 4» επικαλύπτεται με τα αιγυπτιακά όρια, και επομένως η Αίγυπτος απορρίπτει τόσο το ίδιο όσο και οποιαδήποτε μέτρα, κινήσεις ή έννομες συνέπειες που απορρέουν από αυτό. Απορρίπτει επίσης οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα εντός των θαλάσσιων ορίων της, βάσει του μνημονίου αυτού. Αντιστοίχως, επαναλαμβάνει ότι δεν αναγνωρίζει τα τουρκολιβυκά μνημόνια του 2019 και του 2022, χαρακτηρίζοντάς τα ως «άκυρα και στερούμενα νομικής ισχύος».

Κλείνοντας, η Αίγυπτος διακηρύσσει την προθυμία και τη δέσμευσή της να συνεργαστεί και να διαπραγματευθεί καλόπιστα με τα γειτονικά κράτη για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στη βάση του διεθνούς δικαίου.