Ρωσία: Άγρια επίθεση επιβάτιδας σε αεροσυνοδούς εν πτήσει - Της απαγόρευαν να μιλά στο κινητό

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στις 23 Αυγούστου σε πτήση της Pobeda Airlines από το Νοβοσιμπίρσκ προς τη Μόσχα, όταν μια 39χρονη επιβάτιδα επιτέθηκε βίαια σε δύο αεροσυνοδούς, επειδή της απαγορεύτηκε η χρήση του κινητού της τηλεφώνου.

Σύμφωνα με σοκαριστικά πλάνα, η γυναίκα γρονθοκόπησε τις αεροσυνοδούς στο πρόσωπο τουλάχιστον πέντε φορές, προκαλώντας τρόμο στους υπόλοιπους επιβάτες.

Η μία από τις εργαζόμενες ξέσπασε σε κλάματα, ενώ άλλοι επιβάτες επενέβησαν για να ακινητοποιήσουν τη δράστιδα.

Η επίθεση σημειώθηκε μόλις επτά λεπτά μετά την απογείωση. Το πλήρωμα του αεροπλάνου προσπάθησε να την ηρεμήσει δίνοντάς της έγγραφο με τους κανόνες συμπεριφοράς εν πτήσει, το οποίο εκείνη κατέστρεψε και πέταξε στο πρόσωπο της αεροσυνοδού.

Η γυναίκα συνοδεύτηκε εκτός καμπίνας γελώντας, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε από πολλούς επιβάτες.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι έχει συνταχθεί πρωτόκολλο για μικροχουλιγκανισμό, αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο ή βραχεία φυλάκιση.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά επεισοδίων που έχουν σημειωθεί σε ρωσικές πτήσεις τους τελευταίους μήνες.