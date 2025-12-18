Ρωσία: Ανησυχία για τους χειρισμούς Τραμπ με τη Βενεζουέλα - «Ελπίζουμε ότι δεν θα κάνει το μοιραίο λάθος»

«Μοιραίο λάθος» χαρακτήρισε η το ρωσικό ΥΠΑΜ έναν ενδεχόμενο «αποκλεισμό» της Βενεζουέλας από την κυβέρνηση Τραμπ με τη Μόσχα να δηλώνει ότι οι αποφάσεις των ΗΠΑ μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ την Τρίτη (16/12) έδωσε εντολή για «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων, που αποτελούν στόχο κυρώσεων και πάνε στη Βενεζουέλα ή φεύγουν από αυτή, καθώς η Ουάσινγκτον προσπαθεί να αυξήσει την πίεση στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή εμπάργκο από τότε που οι ΗΠΑ συνέλαβαν δεξαμενόπλοιο με πετρέλαιο, υφιστάμενο κυρώσεις, στα ανοικτά της Βενεζουέλας την περασμένη εβδομάδα, το οποίο μετέφερε εκατομμύρια βαρέλια αργού.

«Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτηρίζεται από λογική και ρεαλιστική προσέγγιση, δεν θα κάνει μοιραίο λάθος», υπογραμμίζει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωση.

Το υπουργείο δήλωσε ότι η Βενεζουέλα είναι φιλική προς τη Ρωσία χώρα και πως η Μόσχα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση με «απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρο το Δυτικό Ημισφαίριο».

Η Ρωσία επικαλέστηκε τον Σιμόν Μπολίβαρ, τον Βενεζουελάνο στρατιωτικό που απελευθέρωσε μεγάλο μέρος της νότιας Αμερικής από αιώνες ισπανικής κυριαρχίας και είχε πει ότι κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να επιλέγει τους δικούς του ηγέτες και ότι άλλες χώρες πρέπει να το σέβονται αυτό.

Το υπουργείο δήλωσε ότι η Ρωσία επιθυμεί εξομάλυνση του διαλόγου μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Καράκας και επαναβεβαίωσε τη αλληλεγγύη της Ρωσίας «με τον λαό της Βενεζουέλας μπροστά στις δοκιμασίες που περνούν».

Η Ρωσία στηρίζει την «πορεία της κυβέρνησης Μαδούρο, που έχει στόχο την προστασία των εθνικών συμφερόντων και της κυριαρχίας της πατρίδας».

Κρεμλίνο: Ζητά αυτοσυγκράτηση υπό τον φόβο κλιμάκωσης των εντάσεων

Το Κρεμλίνο ζήτησε σήμερα από χώρες της περιοχής να δείξουν αυτοσυγκράτηση σε ό,τι αφορά τη Βενεζουέλα για να αποφευχθεί αυτό που χαρακτήρισε απρόβλεπτα γεγονότα και χαρακτήρισε την κλιμάκωση των εντάσεων «πιθανόν πολύ επικίνδυνη».

Τις τελευταίες εβδομάδες οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο, στον οποίο ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αναφέρθηκε ως σύμμαχο και εταίρο της Ρωσίας.