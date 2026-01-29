Ρωσία: Το εδαφικό δεν είναι το μόνο ζήτημα για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία

Ο σύμβουλος επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε σήμερα ότι το ζήτημα ποιος θα πάρει ποια εδάφη δεν είναι το μόνο που θα καθυστερούσε μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό των μαχών στην Ουκρανία.

Όταν ρωτήθηκε σήμερα εάν συμφωνεί ότι το εδαφικό ζήτημα είναι το μόνο ζήτημα που εκκρεμεί ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ απάντησε : « Δεν νομίζω»

Ο ίδιος δεν κατονόμασε άλλα βασικά ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί.

Η Ρωσία απαιτεί να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από το περίπου 20% της περιοχής του Ντονέτσκ την οποία ο ρωσικός στρατός δεν ελέγχει. Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι δεν θα δωρίσει στην Μόσχα εδάφη τα οποία η Ρωσία δεν έχει κερδίσει στο πεδίο της μάχης.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες ότι γίνονται ενταιτκές προσπάθειες για την επίλυση του ζητήματος στις συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Χαρακτήρισε τη διαφωνία ως ένα βασικό εκκρεμές ζήτημα που είναι «πολύ δύσκολο» να επιλυθεί.