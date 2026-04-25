Ρωσία: Επίθεση με 660 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στην Ουκρανία τη νύχτα

Σφυροκόπημα Ρωσίας σε Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επιτέθηκε στην Ουκρανία με 619 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και 47 πυραύλους, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Επλήγησαν περιφέρειες ενώ ο κεντρικός στόχος ήταν η νοτιοανατολική πόλη Ντνίπρο όπως αναφέρεται.

Στη δήλωσή της, η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε στο Telegram ότι κατέρριψε 580 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 30 πυραύλους.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι, μετά τη ρωσική νυκτερινή επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν στη νοτιοανατολική ρουμανική πόλη Γαλάτσι προκαλώντας ζημιές σε πυλώνα ηλεκτροδότησης και σε παράρτημα μιας κατοικίας.

Δεν υπήρξαν θύματα, υπογράμμισε το υπουργείο.

Διαβάστε ακόμα: Ανησυχία της G7 για την ενίσχυση των πυρηνικών οπλοστασίων της Ρωσίας και της Κίνας

Η Ρουμανία, μέλος τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει χερσαία σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και ρωσικά drone έχουν επανειλημμένα παραβιάσει τον εναέριο χώρος της, καθώς η Μόσχα επιτίθεται σε ουκρανικά λιάνια στην άλλη όχθη του Δούναβη.

Ενώ συντρίμμια μη επανδρωμένων αεροσκαφών πέφτουν τακτικά στη Ρουμανία, σήμερα ήταν η πρώτη φορά που υπέστη ζημιές ιδιοκτησία.

«Το υπουργείο Άμυνας καταδικάζει αυστηρά τις ανεύθυνες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και υπογραμμίζει ότι αυτές αντιπροσωπεύουν μια νέα πρόκληση για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

«Τέτοια επεισόδια καταδεικνύουν την έλλειψη σεβασμού εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την ασφάλεια των ρουμάνων πολιτών, αλλά επίσης τη συλλογική ασφάλεια του ΝΑΤΟ».

Δύο μαχητικά Eurofighter Typhoon, που συμμετέχουν στη βρετανική αποστολή αστυνόμευσης των αιθέρων στη Ρουμανία, απογειώθηκαν για να επιτηρήσουν την κατάσταση από αέρος, κάτι που αποτελεί συνήθη διαδικασία. Κάτοικοι στη γειτονική κομητεία Τούλτσεα προειδοποιήθηκαν να καλυφθούν.