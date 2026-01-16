Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ την Παρασκευή (16/01), υπογραμμίζοντας πως το Κρεμλίνο θεωρεί ότι η Γροιλανδία αποτελεί έδαφος της Δανίας, αποκαλώντας επίσης την πρόσφατη κατάσταση του νησιού ως «αμφιλεγόμενη».

«Ξεκινάμε από την παραδοχή ότι η Γροιλανδία αποτελεί έδαφος του Βασιλείου της Δανίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι η Μόσχα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που αφορούν το νησί του Αρκτικού Κύκλου.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «έχει πει πως το διεθνές δίκαιο δεν αποτελεί προτεραιότητα για εκείνον. Η κατάσταση εξελίσσεται σε διαφορετική τροχιά και εμείς, μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο, θα παρακολουθούμε για να δούμε ποια θα επικρατήσει».

Οι δηλώσεις του Πεσκόφ έγιναν λίγη ώρα μετά από κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας σχετικά με το μέλλον του αρκτικού νησιού.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν «χρειάζεται το διεθνές δίκαιο» και ότι μόνο «η δική του ηθική» και το μυαλό του μπορούν να τον συγκρατήσουν.

Την Πέμπτη, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι θα συνεχίσει να ενισχύει τις αμυντικές του δυνατότητες στην Αρκτική με αφορμή την κατάσταση που επικρατεί στην Γροιλανδία, προσθέτοντας ότι θεωρεί «απαράδεκτες» τις αναφορές σε «ρωσική και κινεζική δραστηριότητα» γύρω από το νησί ως λόγο για τις τρέχουσες κλιμακώσεις.