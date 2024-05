Ρωσία: Επτά νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στο Μπέλγκοροντ - Παγιδευμένοι διασώστες

Ένας όροφος του συγκροτήματος διαμερισμάτων Μπέλγκοροντ που επλήγη από τα συντρίμμια ουκρανικού πυραύλου που είχε καταρριφθεί, υποχώρησε ενώ αρκετά μέλη των σωστικών συνεργείων έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια του κτιρίου, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Ένα ολόκληρο τμήμα του δεκαόροφου κτιρίου κατέρρευσε» δήλωσε ο μάρτυρας στο Reuters διατηρώντας την ανωνυμία του. “Βλέπω αρκετά θύματα. Οι πυροσβέστες ερευνούν στα συντρίμμια».

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα από βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από τη στιγμή της κατάρρευσης.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 15 τραυματίστηκαν όταν όλο το τμήμα ενός πολυόροφου κτιριακού συγκροτήματος διαμερισμάτων κατέρρευσε μετά το πλήγμα που δέχθηκε από ουκρανικό πύραυλο στη ρωσική πόλη του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πλάνα από τη σκηνή της κατάρρευσης που ανάρτησε ο κυβερνήτης της ομώνυμης ρωσικής επαρχίας Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, δείχνουν ότι τουλάχιστον 10 όροφοι του κτιρίου έχουν καταρρεύσει.

«Η πόλη και η επαρχία του Μπέλγκοροντ είναι στόχοι μαζικών βομβαρδισμών από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε ο Γκλάντκοφ.

«Ως συνέπεια από το άμεσο πλήγμα που δέχθηκε το συγκρότημα των διαμερισμάτων από ένα βλήμα, όλη η πρόσοψη του κτιρίου από τον δέκατο μέχρι τον πρώτο όροφο κατέρρευσε».

Το κανάλι ειδήσεων στη ρωσική γλώσσα Mash στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ανέφερε ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν. Δεν διευκρινίστηκε άμεσα, ο τύπος των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση ή αν αυτά ήταν δυτικής προέλευσης.

⚡️In the Russian city of Belgorod, the entrance of a multi-story building collapsed



Before that, local governor Gladkov announced the launch of a missile danger siren. There is no information about the victims yet. pic.twitter.com/SydX5dE2uG