Ρωσία: Οι Ουκρανοί χτύπησαν με drones το λιμάνι του Ροστόφ

Επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα οχήματα έπληξε πλοίο στο λιμάνι Ραστόφ στον Ντον της Ρωσίας κι υπάρχουν θύματα - δεν ξεκαθάρισε αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες - μεταξύ των μελών του πληρώματός του, ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ.

Ο κ. Σλιούσαρ έκανε επίσης λόγο για πλήγματα σε υπό ανέγερση πολυκατοικία και σπίτια που πήραν φωτιά στην πόλη, προσθέτοντας πως «διευκρινίζονται» πληροφορίες για θύματα.

Yuriy Slyusar, Governor of the Rostov region, confirmed damage to a vessel in the port of Rostov after a Ukrainian missile attack. Preliminary data also indicates casualties among the crew. This information is also being clarified. https://t.co/aeps5nySii — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 17, 2025

🇺🇦#Ukraine attacked the russian port of Rostov-On-Don.



As a result a cargo ship was struck and it is on fire. That thing is not sailing anymore.



Also, the Rostov region is under an intense #Ukrainian drone swarm attack. Targets are being hit in the town of Bataysk⬇️ pic.twitter.com/dVjp6altEH — 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸Midobecker 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 (@midobecker_1) December 17, 2025

Breaking: Ukrainian forces targeted a vessel in Rostov-on-Don port, causing casualties and explosions. The region is on high alert. Stay safe and vigilant. #Ukraine #Rostov #BreakingNews pic.twitter.com/cidViWdzMK — ceanmedia (@ceanmedia) December 17, 2025