Ρωσία: Οι Ουκρανοί χτύπησαν με drones το λιμάνι του Ροστόφ

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν πλοίο στο νότιο ρωσικό λιμάνι του Ροστόφ και υπάρχουν θύματα μεταξύ του πληρώματος.

rossia
Ουκρανικό πλήγμα στο λιμάνι του Ροστόφ | X (Twitter)
Επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα οχήματα έπληξε πλοίο στο λιμάνι Ραστόφ στον Ντον της Ρωσίας κι υπάρχουν θύματα - δεν ξεκαθάρισε αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες - μεταξύ των μελών του πληρώματός του, ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ.

Ο κ. Σλιούσαρ έκανε επίσης λόγο για πλήγματα σε υπό ανέγερση πολυκατοικία και σπίτια που πήραν φωτιά στην πόλη, προσθέτοντας πως «διευκρινίζονται» πληροφορίες για θύματα.

 
 

