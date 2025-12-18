Ρωσία: Οι Ουκρανοί χτύπησαν με drones το λιμάνι του Ροστόφ

Επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα οχήματα έπληξε πλοίο στο λιμάνι Ραστόφ στον Ντον της Ρωσίας κι υπάρχουν θύματα - δεν ξεκαθάρισε αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες - μεταξύ των μελών του πληρώματός του, ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ.
Ο κ. Σλιούσαρ έκανε επίσης λόγο για πλήγματα σε υπό ανέγερση πολυκατοικία και σπίτια που πήραν φωτιά στην πόλη, προσθέτοντας πως «διευκρινίζονται» πληροφορίες για θύματα.
