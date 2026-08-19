Ρωσία: Οι πολίτες σηκώνουν δισ. από τις τράπεζες – Φόβοι ότι ο Πούτιν θα βάλει «χέρι» στις καταθέσεις

Οι Ρώσοι φαίνεται να αποσύρουν δισεκατομμύρια ρούβλια από τις τράπεζες, καθώς εντείνεται η ανησυχία για την πορεία της οικονομίας και κυκλοφορούν φόβοι ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να επιβάλει περιορισμούς στις καταθέσεις ή στις αναλήψεις, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας που επικαλείται η Telegraph, τις πρώτες δύο εβδομάδες του Αυγούστου τα μετρητά σε κυκλοφορία αυξήθηκαν κατά 286,4 δισ. ρούβλια, περίπου 2,5 δισ. λίρες. Μόνο στις 12 Αυγούστου καταγράφηκε εκροή 56,8 δισ. ρουβλίων από τις τράπεζες.

Η τάση είχε γίνει ακόμη πιο έντονη τον Ιούλιο, όταν οι αναλήψεις ξεπέρασαν τα 620 δισ. ρούβλια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 5,4 δισ. λίρες. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, πρόκειται για τον έβδομο συνεχόμενο μήνα εκροών από το ρωσικό τραπεζικό σύστημα.

Γιατί οι Ρώσοι αποσύρουν τα χρήματά τους

Αναλυτές συνδέουν την αυξημένη ζήτηση για μετρητά με την οικονομική αβεβαιότητα, τις ολοένα συχνότερες ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικό έδαφος, αλλά και τις φήμες περί ενδεχόμενου «παγώματος» καταθέσεων ή επιβολής περιορισμών στις αναλήψεις.

Οι σχετικές φήμες εξαπλώθηκαν μέσω ρωσικών καναλιών στο Telegram, προκαλώντας την αντίδραση της κυβέρνησης. Ο υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ τις χαρακτήρισε «fake news», ενώ οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ένα τέτοιο μέτρο είναι εξαιρετικά απίθανο.

Η μεγάλη ζήτηση για μετρητά έχει περιορίσει τη ρευστότητα των ρωσικών τραπεζών σε ρούβλια, αναγκάζοντας την Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τη χρηματοδότηση προς τον τραπεζικό τομέα. Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεγάλες επιχειρήσεις μεταφέρουν κεφάλαια στο εξωτερικό, επιδιώκοντας να προστατεύσουν περιουσιακά στοιχεία από πιθανές κρατικές παρεμβάσεις.

Ανησυχία φέρεται να επικρατεί και μεταξύ των οικονομικών ελίτ της χώρας, λόγω της πολιτικής κρατικοποιήσεων του Κρεμλίνου, μέσω της οποίας περιουσιακά στοιχεία αξίας τρισεκατομμυρίων ρουβλίων έχουν περάσει υπό κρατικό έλεγχο.

Οι ουκρανικές επιθέσεις αυξάνουν την πίεση

Η οικονομική αβεβαιότητα συμπίπτει με την κλιμάκωση των ουκρανικών επιθέσεων βαθιά μέσα στη Ρωσία. Το Κίεβο έχει εντείνει τα πλήγματα εναντίον διυλιστηρίων, ενεργειακών εγκαταστάσεων και άλλων στόχων που συνδέονται με τη ρωσική οικονομία και την πολεμική προσπάθεια.

Την Τρίτη, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, εκατοντάδες ουκρανικά drones κατευθύνθηκαν προς την περιοχή της Μόσχας, με τη ρωσική αεράμυνα να αναχαιτίζει μεγάλο αριθμό από αυτά.

Από τις επιθέσεις αναφέρθηκαν τραυματισμοί και ζημιές σε κτίρια, ενώ μεταξύ των στόχων φέρεται να βρέθηκαν ενεργειακές εγκαταστάσεις και το διυλιστήριο της Μόσχας.

Η ανησυχία για την ασφάλεια της ρωσικής πρωτεύουσας επηρέασε ακόμη και μεγάλες εκδηλώσεις, καθώς το διεθνές στρατιωτικό μουσικό φεστιβάλ Spasskaya Tower στην Κόκκινη Πλατεία ακυρώθηκε.

Την ίδια ώρα, Ρωσία και Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας, την ώρα που οι μάχες στο μέτωπο και οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο.

