Ρωσία: «Οι στόχοι μας στην Ουκρανία δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα»

Η Ρωσία δηλώνει πως οι στόχοι που έχει θέσει για την Ουκρανία, δεν έχουν «επιτευχθεί», και πως η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως επιμένει να αποκαλεί τον πόλεμο, θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθούν.
Η δήλωση αυτή έρχεται ανήμερα της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από τη μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση.
«Οι στόχοι δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί και γι' αυτό τον λόγο η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται» δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.
Ο Πεσκόφ αντέδρασε στις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι που δήλωσε ότι η Ρωσία «δεν έχει επιτύχει τους στόχους» του πολέμου.
Δήλωσε, ωστόσο, ότι «πολλοί» από τους στόχους του Κρεμλίνου επιτεύχθηκαν, διευκρινίζοντας ότι ο «βασικός στόχος» της Μόσχας είναι να διασφαλιστεί η «ασφάλεια των ανθρώπων» που ζουν στην ανατολική Ουκρανία.
- Από σήμερα οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία: Νέα δεδομένα για εκπαίδευση, μισθό και διατροφή
- Μεξικό: Το τελευταίο αντάρτικο του «Ελ Μέντσο» - Ο καταδότης που έδωσε στον στρατό την κρυψώνα του
- «Αυτοί με μια σφαλιάρα φεύγουν»: Η Σοφία Βούλτεψη συγκρίνει τους κομμουνιστές της Καισαριανής με τους σημερινούς
- Κλέλια Ανδριολάτου: Εντυπωσίασε με ροζ διαφανές φόρεμα στο after party των BAFTA - Τη συνόδεψε ο Παπακαλιάτης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.