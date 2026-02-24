Μενού

Ρωσία: «Οι στόχοι μας στην Ουκρανία δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε σήμερα, ανήμερα της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την εισβολή στην Ουκρανία, πως δεν έχουν επιτευχθεί οι ρωσικοί στόχοι.

Κρεμλίνο
Στιγμιότυπο από το Κρεμλίνο | Shutterstock
Η Ρωσία δηλώνει πως οι στόχοι που έχει θέσει για την Ουκρανία, δεν έχουν «επιτευχθεί», και πως η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως επιμένει να αποκαλεί τον πόλεμο,  θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθούν.

Η δήλωση αυτή έρχεται ανήμερα της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από τη μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση.

«Οι στόχοι δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί και γι' αυτό τον λόγο η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται» δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ο Πεσκόφ αντέδρασε στις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι που δήλωσε ότι η Ρωσία «δεν έχει επιτύχει τους στόχους» του πολέμου.

Δήλωσε, ωστόσο, ότι «πολλοί» από τους στόχους του Κρεμλίνου επιτεύχθηκαν, διευκρινίζοντας ότι ο «βασικός στόχος» της Μόσχας είναι να διασφαλιστεί η «ασφάλεια των ανθρώπων» που ζουν στην ανατολική Ουκρανία.

