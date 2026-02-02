Ρωσία: Ολοκληρωτικό εμπάργκο στο ρωσικό αέριο από την Ευρώπη - Οι χώρες που τάσσονται με τη Μόσχα

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν την περασμένη εβδομάδα κανονισμό που απαγορεύει τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία έως τα τέλη του 2027.

Μετατρέπουν έτσι την πολιτική δέσμευση για διακοπή των ενεργειακών δεσμών με τη Μόσχα, σε δεσμευτική νομοθεσία σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι υπουργοί της ΕΕ ενέκριναν το μέτρο παρά την αντίθεση της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας. Η Βουλγαρία απείχε και η Ουγγαρία σχεδιάζει να το προσβάλει στο δικαστήριο της ΕΕ.

Ρωσία: «Απογαλακτίζεται» η Ευρώπη

Ο εν λόγω κανονισμός, που καθορίζει τις νομικές διατάξεις για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία, δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα (02/02) και μπαίνει σε ισχύ από αύριο Τρίτη.

Διαβάστε ακόμα: Συρία: Κυβερνητικές δυνάμεις μπήκαν στην πόλη Χασακέ, προπύργιο των Κούρδων

Όπως αναφέρεται στον κανονισμό, «κάθε κράτος μέλος καλείται να καταρτίσει σχέδιο που περιγράφει τα μέτρα, τα ορόσημα και τα πιθανά εμπόδια στη διαφοροποίηση του εφοδιασμού του με φυσικό αέριο (ένα “εθνικό σχέδιο διαφοροποίησης για το φυσικό αέριο”), προκειμένου να διακοπούν όλες οι εισαγωγές φυσικού αερίου που προέρχεται ή εξάγεται, άμεσα ή έμμεσα, από τη Ρωσική Ομοσπονδία, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών».

Κάθε εθνικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία που περιγράφονται στον κανονισμό και κάθε κράτος μέλος πρέπει να υποβάλει το εθνικό του σχέδιο έως την 1η Μαρτίου 2026.

Στις κρίσιμες εξελίξεις που αφορούν τον Κάθετο Διάδρομο αλλά και τη συνεργασία με τη Chevron, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στην ΕΡΤ.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η πρόσφατη απόφαση της Ευρώπης για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027 συνιστά αλλαγή ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, καθώς «δεν μπορεί από τη μία να στηρίζεται η Ουκρανία, που δέχεται παράνομη εισβολή, και από την άλλη να χρηματοδοτείται η Ρωσία».

Στο νέο αυτό περιβάλλον, η Ελλάδα, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, αποκτά ρόλο εναλλακτικού ενεργειακού διαδρόμου προς την Ευρώπη. «Η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου αλλάζει τις ισορροπίες. Δημιουργεί εναλλακτικές διαδρομές για την Ευρώπη αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου ενεργειακού κόμβου στην περιοχή και περιορίζει τον ενεργειακό ρόλο της Τουρκίας. Είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος και στρατηγικής επιλογής. Είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας διάδρομος φυσικού αερίου, είναι ένας διάδρομος εμπορίου, μεταφορών, διασύνδεσης», σημείωσε και επανέλαβε ότι όταν μιλάμε για τον Κάθετο Διάδρομο «μιλάμε για σύνθετο εγχείρημα χωρίς προηγούμενο. Δεν είναι ούτε απλό ούτε στιγμιαίο, αλλά στρατηγικό».